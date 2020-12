SaS vyzýva poskytovateľov stravovacích kariet, aby predĺžili platnosť nevyčerpaného kreditu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva poskytovateľov stravovacích gastro kariet, aby presunuli nevyčerpaný kredit svojich klientov do ďalšieho kalendárneho roka 2021. Informoval o tom v pondelok hovorca SaS Ondrej Šprlák SaS podľa predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča s obrovským údivom prijala desiatky podnetov od občanov, ktorí sa strane SaS sťažujú, že ich gastrofirma informuje, že ak nevyčerpajú do konca roka svoj finančný kredit, ktorý majú na stravovacej karte, tak im prepadne."Ide dokonca o také prípady, keď má prepadnúť aj takmer 400 eur. Dôvody nevyčerpaných peňazí u ľudí sú, najmä pre koronakrízu a homeoffice, viac ako zrejmé. Väčšina ľudí si navyše túto možnosť, že by im prepadli peniaze, ani len neuvedomovala. Vyzývame preto firmy, ktoré poskytujú gastrolístky a stravovacie karty, aby prihliadali na súčasnú epidemiologickú situáciu a zavreté reštaurácie a predĺžili ľuďom platnosť ich peňazí na stravovacích kartách," dodal Marián Viskupič.Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj Asociáciu moderných benefitov.