SaS vyzýva prezidenta na vetovanie zákona o politických stranách

Na archívnej snímke zľava podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík a podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Opozičná SaS vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby vetoval novelu zákona o politických stranách, ktorú v utorok (16. 10.) schválil parlament. Právna norma okrem iného určuje limity na počet členov či zakazuje mená lídrov v názve. Podľa SaS by mal zákon preskúmať Ústavný súd SR.Poslanci vládnej koalície schválením novely zasiahli podľa SaS do ústavných práv občanov SR. Liberáli vidia za schválením právnej normy aj pokus o likvidáciu politických oponentov.uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.Problém má SaS s tým, že novela určuje politickým stranám, ktoré chcú kandidovať vo voľbách do NR SR a europarlamentu, minimálny počet členov.tvrdí SaS.Liberáli kritizujú aj zákaz mena lídra v názve strany.uvádzajú predstavitelia SaS. Odmietajú tiež povinnosť politických strán predkladať na požiadanie Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán evidenciu svojich členov.Právnu normu kritizovali aj hnutia Sme rodina a OĽaNO. Šéf Sme rodina Boris Kollár hovorí v súvislosti so zákonom o potláčaní zdravého demokratického myslenia. OĽaNO nevylučuje napadnutie zákona na ústavnom súde.Novela zákona o politických stranách určuje stranám, ktoré chcú kandidovať do NR SR či europarlamentu, limity na počet členov a upravuje aj ich fungovanie. Má tiež zabrániť kupovaniu strán a upraviť nakladanie s finančnými darmi aj otázku pôžičiek. Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Strany tiež majú mať po novom riadne sídlo a nie "iba schránku".V novele je aj opatrenie, aby tvorcovia strany a programu, pre ktorý bola ich strana zrušená, nemohli byť počas piatich rokov členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany.Predkladateľ novely a šéf klubu SNS Tibor Bernaťák tvrdí, že novela rieši vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami a zároveň vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán.