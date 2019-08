SaS žiada odvolanie Jankovskej, podľa Remišovej je to nevyhnutnosť

Na archívnej snímke štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. augusta (TASR) - SaS žiada okamžité odvolanie Moniky Jankovskej z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS). Nevidí dôvod, aby premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) čakali na potvrdenie jej väzieb s Marianom K.skonštatoval Baránik.Odkladanie jej odvolania zo strany premiéra označil za "prekrývanie reality na získavanie času pre benefit jeho straníckej kolegyne". Prípad Jankovskej je podľa jeho slov len špička ľadovca, za potrebné považuje vymeniť ľudí v riadiacich pozíciách štátu.Poslankyňa Veronika Remišová (nezaradená) doplnila, že premiér svojou nečinnosťou ohrozuje základné funkcie štátu.podotkla a poukázala na zaisťovanie mobilných telefónov viacerých sudcov.Okamžitý koniec Jankovskej na akejkoľvek politickej pozícii označila za morálnu nevyhnutnosť. Na vyvodenie politickej zodpovednosti podľa nej stačia aj doposiaľ známe informácie.Odvolanie Jankovskej žiada aj líder OĽaNO Igor Matovič. Ak tak minister a premiér neurobia, v pondelok (26. 8.) od 9.00 h ráno plánuje celodenný protest pred budovou rezortu spravodlivosti.Pellegrini v sobotu (24. 8.) povedal, že v prípade Jankovskej bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na jej odvolanie. V prípade ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál podľa svojich slov zotrvanie vo funkcii ministra.Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v údajnej komunikácii podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.