SaS zozbiera podpisy na otvorenie schôdze o odvolávaní Danka

Bratislava 19. novembra (TASR) - Podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v pondelok poobede odovzdá v podateľni parlamentu podpisy skupiny poslancov, ktorí iniciujú zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom programu, a to vysloviť nedôveru predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS). Informoval o tom hovorca strany SaS Róbert Buček.uviedol Buček.Opozícia chce odvolávať predsedu parlamentu pre jeho rigoróznu prácu. Opoziční poslanci sa o to pokúšali už na začiatku novembra. Program schôdze vtedy neschválil dostatočný počet poslancov. Danko už avizoval, že SNS podporí otvorenie schôdze, a požiada o to aj svojich koaličných partnerov.