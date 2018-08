SaS: Zrušenie anonymných trestných oznámení nie je vo verejnom záujme

Na snímke poslanec Alojz Baránik (SaS). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. augusta (TASR) - Návrh koaličných poslancov, aby orgány činné v trestnom konaní nemuseli riešiť anonymné trestné oznámenia, nie je vo verejnom záujme. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita s tým, že návrh je v záujme páchateľov a tých vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí si trestné činy najradšej nevšímajú alebo ich kryjú.povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Baránik. Pripomenul, že podľa zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vykonať opatrenia na predchádzanie, zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Rovnako, že zákon tiež hovorí, že polícia odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov.doplnil Baránik. Podľa SaS neobstoja argumenty, že anonymné podania nezmyselne zaťažujú policajtov a prokurátorov prípadmi, ktoré sa nestali a slúžia na poškodzovanie bezúhonných občanov.Novela Trestného poriadku z dielne Miroslava Číža, Dušana Jarjabka (obaja Smer-SD), Eleméra Jakaba, Irén Sárközy (obaja Most-Híd), Magdalény Kuciaňovej a Radovana Baláža (obaja SNS) má od nového roka zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní viac neboli povinné vybavovať anonymné podnety a že trestné oznámenie viac nebude možné podať anonymne. Koaličný návrh hovorí, že ak to orgán činný v trestnom konaní alebo súd považuje za potrebné, môže anonymné podanie odstúpiť na prešetrenie alebo ho sám prešetriť.Oznámenia, ktoré sú anonymné, zvyšujú podľa polície záťaž orgánov činných v trestnom konaní. Je to spojené s množstvom úkonov, ktoré by sa nemuseli vykonávať, ak by boli podané zákonom upraveným spôsobom, reagoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.