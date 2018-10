Sásik: B. Bystrica sa sebaničí, treba zvrátiť myslenie jej obyvateľov

Na archívnej snímke kandidát na primátora Banskej Bystrice v novembrových komunálnych voľbách Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku). Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Jedným zo štyroch kandidátov, ktorý 10. novembra v Banskej Bystrici zabojuje o post primátora mesta je aj 60-ročný Jozef Sásik. Ako svoje zamestnanie udáva znalec-lesníctvo.tvrdí.Kandidujem preto, lebo treba zvrátiť stav, kde smeruje Banská Bystrica. Po roku 1945 a najmä po roku 1989 je naštartovaná na sebazničenie. Od roku 1945, s výnimkou dvoch primátorov, pánov Miku a Gogolu, mala vo vedení len boľševikov, ktorí ju doviedli k morálnej a materiálnej púšti. Jediný priemysel, ktorý funguje v Banskej Bystrici, je "stalinárium" (Múzeum a Pamätník SNP-pozn.red.), kde sa chodia súdruhovia a liberáli každý rok 29. augusta utvrdzovať o svojich pomýlených predstavách o krajine, kde zajtra znamená už včera.Neklaďte mi sofistické otázky, to vás prosím. Ešte sa ma opýtajte, či popieram holokaust...Zvrátiť myslenie, ktoré tu je. Morálna a materiálna púšť je výsledok vlády socialistov od roku 1945 do súčasnosti. Pokiaľ Banskobystričania nezmenia zmýšľanie, tak to bude viesť k sebazničeniu. V roku 1992, keď boli voľby do NR SR tu bolo 126.000 oprávnených voličov, teraz je nás v komunálnych voľbách 78.000, to je výsledok, ako sa tu dobre žije... Dodnes mesto vedú ľudia, ktorí dnes popierajú včerajšok, aby zajtra popreli dnešok. Mňa nominovala strana, ktorej záleží v prvom rade na človeku, ten tu bol skôr ako štát. My popierame a odmietame akékoľvek "zbožšťovanie" štátu, či pestovanie kultu osobnosti.A kam sa budú voziť ľudia? Do "stalinária"? Veď tu už nie je ani jedna fabrika zo 14. A školstvo? Jedine, čo k tomu môžem povedať, že prváčikovia nosia 10 - 12-kilogramové tašky do prvej triedy a to ešte, chvalabohu, že im chýba 45 percent učebníc. My hovoríme pravdu a tá sa ťažko počúva.Bolo tu 14 fabrík, Slovenka, Fatra, Smrečina, Rudné bane a ďalšie. Všetko zničili súdruhovia a teraz čakajú na čo? Že sem príde zahraničný investor, aby mu to všetko dekrétmi zobrali a budovali svoje šťastie na úkor druhých?Nijaké, lebo ten investor sem nepríde, keď vidí, čo tu je. Všetky fabriky, ktoré zlikvidovali, okrem cementárne, boli zriadené za monarchie a fungovali 150 až 200 rokov, a to všetko boli investori, Banskobystričania. Ako vravím, jediný priemysel, ktorý tu funguje, je "stalinárium". Socialisti všetko 'zhumplovali'. Slovenka mala kedysi 14600 zamestnancov a pracovali tri okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen. Mala filiálky, dokonca dve aj v Španielskom kráľovstve. Kde to teraz je? A Slovenku nezaložili po vojne, znárodnili ju Furdíkovskej rodine.Je matematická úloha, ktorá je riešiteľná, neriešiteľná alebo má dve a viac riešení. Banská Bystrica je dovedená do takého sebazničujúceho stavu, že nemá riešenie. To, že z nej odišlo za 28 rokov 48.000 ľudí, hovorí všetko za seba. Asi sa nám tu tak dobre žije...Vyzývam Banskobystričanov, aby začali rozmýšľať od seba. Mohli sa už poučiť, že ten stav je tu katastrofálny. Pekné reči a krásne spevy a výsledok žiadny. To je dôvod.My stále ponúkame. U nás je na prvom mieste človek, pretože bol skôr ako štát. Ponúkame nápravu. Ťažko začínať, lebo je tu nula. Ľudia majú zlé zmýšľanie, socialistické, liberálne a pokiaľ sa toto nezmení, nepohne sa to.