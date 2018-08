Sasnovičová postúpila do 2. kola turnaja WTA v New Haven

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 20. augusta (TASR) - Bieloruská tenistka Alexandra Sasnovičová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v New Haven. V 1. kole zdolala po trojsetovom boji Francúzku Kristinu Mladenovicovú 7:6 (6), 6:7 (3) a 6:2.- Laura Siegemundová (Nem.) 6:2, 7:5,- Kristina Mladenovicová (Fr.) 7:6 (6), 6:7 (3), 6:2,- Karolína Plíšková (4-ČR) 6:1, 6:3