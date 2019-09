Sassoli: Trvanie na vyňatí írskej poistky z dohody je mrhaním času

David-Maria Sassoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo zatiaľ nepredložilo žiadne nové návrhy, ktoré by mohli odblokovať rozhovory o brexite. Uviedol to vo štvrtok predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli na tlačovej konferencii po stretnutí s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom a po zasadnutí Konferencie predsedov v EP, do ktorej okrem neho patria aj lídri politických frakcií v europarlamente.Rozhovory o brexite stagnujú kvôli požiadavke britského premiéra Borisa Johnsona, aby z príslušnej dohody, vyrokovanej jeho predchodkyňou Theresou Mayovou, bola odstránená takzvaná írska poistka.povedal šéf EP na margo postoja predsedu britskej vlády.Ďalej konštatoval, žesignály, ktoré EÚ z Londýna dostáva, nenaznačujú, že existuje nejaká iniciatíva, ktorá by mohla rokovania o brexite znovu naštartovať, dodal Sassoli.zdôraznil.V prípade, že by sa Bruselu a Londýnu podarilo dosiahnuť novú dohodu o brexite, zákonodarný zbor EÚ je poslednou inštanciou, ktorá musí takýto dokument schváliť.(spravodajca TASR Jaromír Novak)