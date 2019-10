Sassoli: V rokovaniach o brexite nedošlo k nijakému pokroku

David Sassoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. októbra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v utorok uviedol, že v rokovaniach o vystúpení Británie z EÚ nedošlo. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.uviedol Sassoli po utorňajšom stretnutí s predsedom britskej vlády Borisom Johnsonom v londýnskom sídle premiérov na Downing Street 10.Sassoli pripomenul, že dohodu o brexite by musela schváliť nielen Dolná snemovňa britského parlamentu, ale aj Európsky parlament. Doterajšie Johnsonove návrhy na zmenu a doplnenie dohody sú však, dodal Sassoli. Stále však dúfa, že zvíťazí zdravý ľudský rozum a zmysel pre zodpovednosť, pretože brexit bez dohody.Nemecká kancelárka Angela Merkelová po utorňajšom telefonickom rozhovore s Johnsonom podľa niektorých médií povedala, že dohoda o brexite je "", pričom dodala, že dohoda bude možná len vtedy, ak Severné Írsko zostane v colnej únii.Britský premiér s Merkelovou hovoril aj tom, že niektorí predstavitelia EÚ veria, že druhé referendum o brexite by odchod Británie z EÚ odvrátilo. Ako však povedal Johnson, to sa nestane.Obsah telefonátu však Berlín ani Londýn nechceli konkretizovať. Merkelovej hovorca Steffen Seibert podľa agentúry DPA zopakoval oficiálny postoj, že oúrad kancelárky médiá neinformuje. Hovorca Downing Street potvrdil, že prepis rozhovoru existuje, ale odmietol ho poskytnúť.Zákon, ktorý v septembri schválil britský parlament, Johnsona zaväzuje predložiť poslancom na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať ich hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020, čo však Johnson odmieta.