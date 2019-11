Sassoli vyzval Macedóncov, aby nestrácali nádej v európsku budúcnosť

David Sassoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje/Brusel 5. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) podporuje začatie prístupových rozhovorov so Severným Macedónskom. Tento svoj postoj zopakoval predseda EP David Sassoli v utorok na záver svojej pracovnej návštevy Skopje. Hlavy štátov a vlád sa na októbrovom summite EÚ nedohodli na otvorení prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že nedávny neúspech je len "prestávka" na ceste k ďalším rokovaniam o tejto záležitosti.uviedol Sassoli.Severné Macedónsko je podľa neho "žiarivým príkladom politickej zrelosti" na západnom Balkáne, čo EÚ podľa neho nakoniec uzná.dodal.Šéf EP počas svojich rokovaní v Severnom Macedónsku zdôraznil, že drvivá väčšina členských EÚ súhlasí so začiatkom prístupových rokovaní a vyjadril presvedčenie, že sa podarí presvedčiť tých niekoľko členských štátov, ktoré na poslednom summite mali určité výhrady.povedal Sassoli v Skopje, kde rokoval so severomacedónskym premiérom Zoranom Zaevom, prezidentom Stevom Pendarovskim, predsedom parlamentu Talatom Xhaferim, ako aj so zástupcami politických strán zastúpených v zákonodarnom zbore tejto západobalkánskej krajiny.