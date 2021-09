Šaštín sa vo veľkom pripravuje na návštevu pápeža Františka, chce sa s ním pomodliť 30-tisíc pútnikov (foto)

Pápež bude jazdiť na papamobile

Veľká radosť pre veriacich

Pomôže viac ako tisíc dobrovoľníkov

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na stretnutie s pápežom Františkom v Šaštíne na záver jeho pastoračnej návštevy Slovenska sa zatiaľ zaregistrovalo asi 30-tisíc pútnikov. Ako informoval koordinátor prípravy návštevy Svätého Otca pre Bratislavskú arcidiecézu Tibor Hajdu, registrácia aj naďalej prebieha prostredníctvom webu navstevapapeza.sk.Stále však platí, že na podujatia s pápežom môžu prísť len ľudia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Pápež František príde do pútnického mestečka v stredu 15. septembra, na otvorenom priestranstve za mestom tu bude dopoludnia sláviť svätú omšu. Na mieste už v piatok prebiehajú intenzívne prípravy nevyhnutnej architektúry.„Priestor bude otvorený pre verejnosť už 14. septembra o 22:00. Vtedy budú sprístupnené sektory, do ktorých môžu ľudia po kontrole vstúpiť. Zatvorené budú 15. septembra o 8:00, svätá omša sa začína o 10:00. Už predtým však bude Svätý Otec prechádzať v papamobile uličkami medzi sektormi, aby mohol pozdraviť veriacich,“ informoval na piatkovej tlačovej besede priamo na mieste konania svätej omše v Šaštíne – Strážach Tibor Hajdu.Ako dodal, pripravený bude jeden sektor vyhradený len pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Okolo areálu bude niekoľko veľkokapacitných záchytných parkovísk. Železnice Slovenskej republiky vypravia do Šaštína – Stráží mimoriadne vlaky.V súvislosti s pomerne nízkym počtom zaregistrovaných záujemcov o návštevu Šaštína, hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara povedal, že nie je možné porovnávať situáciu pred pandémiou s terajšou.Záujem veriacich však podľa neho zo dňa na deň narastá, len by si registráciu ľudia podľa neho nemali nechávať na poslednú chvíľu. Čo sa týka prípadnej možnosti zmiernenia podmienky zaočkovania, to je podľa Kramaru vecou inej inštitúcie.Bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský , označil príchod Svätého Otca do Šaštína za výnimočnú udalosť a veľkú radosť pre všetkých veriacich. Do pútnického mesta pozýva veriacich nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska či Ukrajiny.Svätá omša s pápežom Františkom v Šaštíne – Strážach sa bude konať za mestom na poli. Organizátori sa v tomto prípade spoliehajú na dobré počasie. „My sa intenzívne modlíme, aby počasie bolo také alebo podobné ako je dnes (3. septembra, pozn. redakcie),“ skonštatoval Hajdu.Organizátori odporúčajú veriacim pevnú obuv a primerané oblečenie. O pútnikov sa v Šaštíne bude starať 1 500 dobrovoľníkov, ktorí budú podľa ich koordinátorky Moniky Hricákovej nasadení už od 14. septembra.Mesto Šaštín – Stráže už intenzívne pracuje na oprave miestnych komunikácií a chodníkov. Práce v celkovej hodnote viac ako 400-tisíc eur majú byť dokončené týždeň pred návštevou Svätého Otca v tomto pútnickom meste.