Šaštínska bazilika sa pripravuje na národnú púť

Šaštín-Stráže 23. augusta (TASR) - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach sa pripravuje na tohtoročnú celonárodnú púť pri príležitosti sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov všetkých vekových kategórií je pripravený duchovný program, ktorý potrvá tri dni. Vyvrcholí v sobotu 15. septembra slávnostnou omšou o 10.30 hodine, hlavným kazateľom bude eparchiálny biskup Eparchie Parma v USA Milan Lach.Program sa začne v piatok 14. septembra napoludnie pešou púťou Po stopách Titusa od rieky Moravy do Šaštína, po sobotnej slávnostnej omši bude pokračovať do nedele 16. septembra viacerými bohoslužbami a púťou seniorov. Informoval o tom PR manažér púte Miroslav Janák. V rámci sprievodného programu organizátori púte už v piatok ponúkajú modlitbové pásmo, divadlo komunity Cenacolo a modlitbu chvál Dominiky Gurbaľovej. V sobotu popoludní bude k dispozícii program pre rodiny s deťmi, vystúpenie komorného orchestra Zoe, pásmo Cliptime pre mladých i divadelná hra Nepolepšiteľný svätec v podaní hercov SND o osude katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho, tiež večerné modlitby chvál spoločenstva Piar.V nedeľu 16. septembra sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých, hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Počas celej púte budú k dispozícii kňazi, ktorí budú vysluhovať sviatosť zmierenia.Viac informácií o národnej púti do Národnej svätyne v Šaštíne je na www.bazilika.sk alebo podstránke www.bazilika.sk/narodnaput a tiež na facebookovom konte Bazilika Sedembolestnej.