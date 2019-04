Šatan je pred MS nespokojný s ofenzívou, Nagy verí v zlepšenie

Na snímke hráči Slovenska oslavujú gól v zápase Euro Hockey Challenge Nemecko - Slovensko v Garmisch-Partenkirchen 13. apríla 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke fanúšikovia Slovenska povzbudzujú v zápase Euro Hockey Challenge Nemecko - Slovensko v Garmisch-Partenkirchen 13. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Garmisch-Partenkirchen 14. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa v uplynulých troch prípravných dueloch pred domácimi MS trápili v ofenzíve. Proti Švédom v Topoľčanoch (0:4) nestrelili ani gól, v Nemecku (1:2, 1:3) zaznamenali dva - po jednom v každom zápase. Podľa kapitána Ladislava Nagya však netreba vešať hlavy, zlepšenie by malo prísť čoskoro. Spokojný s premieňaním šancí nebol ani generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Po prvom stretnutí v Kaufbeurene nabádal tréner SR Craig Ramsay svojich zverencov k častejšiemu zakončeniu.uviedol Nagy a pokračoval:Kapitán slovenského tímu napriek trom prehrám vidí progres mužstva.Práve Nagy by mal byť jedným z pilierov slovenskej ofenzívy. Ale ani on sa zatiaľ v príprave nedokázal bodovo presadiť.myslí si skúsený útočník.V zápasoch proti Nemecku Slováci predviedli výborný výkon v prvej tretine úvodného zápasu, v druhom dueli naopak začiatok stretnutia nezvládli. Tréner Ramsay svojim zverencom vytkol najmä to, že nie každé striedanie odohrali naplno.naznačil Šatan.Generálny manažér nebol po dvojzápase s Nemeckom spokojný s útočníkmi, tu vidí veľa priestoru na zlepšenie:V zlepšenie veria aj slovenskí fanúšikovia, najmä do Garmisch-Partenkirchenu ich prišlo veľké množstvo. Nagy na tento zápas dokonca niektorým známym dodal aj vstupenky.uzavrel 39-ročný útočník.