Šatan má vážne obavy, že drahé energie ohrozia slovenský hokej. Verím, že kompetentní nenechajú veci len tak, povedal

Verí, že riešenie sa nájde

Poprad namiesto Piešťan

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sa obáva toho, že zvýšenie cien energií ohrozí fungovanie hokejových klubov na Slovensku. Bývalý úspešný hokejista to povedal v pondelok pre zástupcov médií pri príležitosti otvorenia Strednej športovej školy v Poprade."Máme za sebou dva ťažké roky s ´covidom´, počas ktorých boli viackrát prerušené sezóny. Teraz to vyzerá tak, že je na obzore energetická kríza, keďže naše ľadové plochy sú chladené obrovským množstvom elektrickej energie. Myslím si, že hokej bude na konci roka možno ohrozený a najviac postihnutý šport na Slovensku," skonštatoval držiteľ všetkých štyroch slovenských medailí z majstrovstiev sveta."Mali sme diskusie s predstaviteľmi ministerstva, vlády a splnomocnencom pre šport. Verím, že sa hľadajú riešenia, ako to preklenúť, lebo pri nekontrolovaných cenách energií bude ohrozený hlavne náš šport. Verím, že kompetentní nájdu nejaké riešenia. My sme ochotní, zbierame informácie a dáta, ktoré radi poskytneme. Zatiaľ sa riešenie nenašlo, ale verím, že kompetentní nenechajú tie veci len tak a riešenie sa nájde," doplnil víťaz Stanleyho pohára z roku 2009 s tímom Pittsburgh Penguins zo zámorskej NHL.Štyridsaťsedemročný topoľčiansky rodák okrem toho uviedol, že projekt slovenskej hokejovej "osemnástky" bude v sezóne 2022/2023 sídliť v Poprade namiesto Piešťan, kde majú problémy so štadiónom.Prezradil tiež, že práve v meste pod Tatrami chce SZĽH v budúcnosti vybudovať plnohodnotnú hokejovú akadémiu.