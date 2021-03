Šatan predstavil novú posilu pred MS v hokeji 2021, reprezentačný tím sa rozrastie o skauta Haščáka (video)

Spolupráca plánovaná už pred rokom

Dohoda len pre šampionát 2021

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský zväz ľadového hokeja oficiálne predstavil novú posilu do reprezentačného tímu. Asistentom generálneho manažéra sa stal Oto Haščák. Pred tohtoročnými majstrovstvami sveta v Lotyšsku (21. mája - 6. júna) bude mať na starosti komunikáciu s hráčmi.Uviedol to prezident SZĽH Miroslav Šatan na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Bývalý skvelý reprezentačný útočník Haščák pôsobí už 18 rokov ako hráčsky skaut pre kluby NHL "Táto naša spolupráca bola plánovaná už pred rokom, ale pandémia koronavírusu nám zrušila reprezentačnú sezónu, preto sme si museli počkať. Som rád, že Oto je ochotný nám pomôcť napriek svojim povinnostiam ako skaut New York Rangers . Verím, že k nám prinesie svoj hokejový rozum a skúsenosti," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.Haščák v minulosti odohral dvoje zimné olympijské hry v drese Slovenska. Pamätné sú jeho dva góly do siete Bieloruska, ktorými výrazne pomohol postúpiť Slovensku v roku 1994 z C do B-kategórie majstrovstiev sveta. Ešte v drese bývalého Československa bol členom dvoch bronzových výberov na MS v rokoch 1989 a 1990."Veľmi si vážim túto ponuku. Som rád, že budem môcť poskytnúť svoje informácie, znalosti a skúsenosti počas 18 rokov skautingu pre tímy Boston Bruins Los Angeles Kings a New York Rangers. Moja práca budem práca spočíva v pozorovaní hráčov z celej Európy, veľmi rád teda pomôžem aj na reprezentačnej úrovni. Je to pre mňa veľká výzva, ale momentálne vlastne iba test. Dohodnutí sme len na majstrovstvá sveta v roku 2021. Potom to celé vyhodnotíme," skonštatoval 57-ročný Oto Haščák, ktorý hrával hokej vo Švédsku, Fínsku, Česku aj Nemecku."Oto je ideálna posila nášho tímu. Sme radi, že bol ochotný sa k nám pripojiť," vyzdvihol reprezentačný tréner SR Craig Ramsay