Šatan si počká na Kohúta, o kandidatúre na šéfa zväzu bude debatovať

Na archívnej snímke vpravo generálny manažér reprezentácii SR Miroslav Šatan a vľavo prezident SZĽH Miroslav Kohút. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 31. mája (TASR) - Miroslav Šatan si počká na vyjadrenie súčasného prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohúta, ktorý oznámi, či sa bude opäť uchádzať o zvolenie do funkcie. Až potom bude Šatan intenzívnejšie uvažovať o svojej kandidatúre. Generálnemu manažérovi reprezentácií SR Šatanovi končí so SZĽH kontrakt, niektorí by ho radi videli práve ako Kohútovho nástupcu.Šatan po skončení MS 2019 už niekoľkokrát odpovedal na otázku, či sa bude uchádzať o post prezidenta zväzu. Naposledy sa k téme vyjadril pred piatimi dňami po tom, ako ho spolu so Žigmundom Pálffym uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Vtedy povedal, že nad tým ešte nepremýšľal. Situácia sa odvtedy veľmi nezmenila.povedal Šatan. Štyridsaťštyriročný bývalý hokejový reprezentant nad tým ešte ani neuvažoval:Šatan si však dokáže predstaviť niekoľko scenárov. O svojej kandidatúre bude debatovať s rôznymi ľuďmi, ak sa Kohút rozhodne nepokračovať." dodal Šatan.Rekordér v počte strelených gólov v drese Slovenska (81) sa vyjadril aj k horúcej téme, ktorou je koniec Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Šatan odohral za "belasých" šesť sezón.vyjadril sa Šatan.