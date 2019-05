Šatana a Pálffyho uviedli do Siene slávy IIHF

Slovenskí hokejoví reprezentanti Žigmund Pálffy (vľavo) a Miroslav Šatan (vpravo). Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) - Bývalých útočníkov slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslava Šatana a Žigmunda Pálffyho v nedeľu v Bratislave uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Spolu s nimi uviedli aj Švéda Jörgena Jönssona, Američana Mikea Modana a Kanaďanku Hayley Wickenheiserovú. Ocenenie Richard "Bibi" Torriani Award, ktoré patrí hokejistovi z krajiny mimo svetovej špičky, získal Bulhar Konstantin Mihaylov.In memoriam boli do Siene slávy uvedení v kategórii budovateľov bývalý reprezentačný útočník Sovietskeho zväzu a Kazachstanu, a potom kouč národného tímu Kazachstanu, Boris Alexandrov. Posmrtne sa tiež stal členom Siene slávy dlhoročný manažér reprezentácie USA Jim Johannson, ktorý dostal ocenenie Paul Loicq Award za prínos svetovému hokeju. Zo žijúcich osobností si ocenenia v bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton prevzali všetci laureáti, chýbal iba Modano, ktorý sa ospravedlnil. Pálffy a Šatan rozšírili počet Slovákov medzi smotánkou na deväť. Pred nimi ocenili Vladimíra Dzurillu (uvedený v roku 1998), Jozefa Golonku (1998), Jána Staršieho (1999), Petra Šťastného (2000), Ladislava Horského (2004), Ladislava Trojáka (2011) a Petra Bondru (2016). Niekdajší rozhodca Juraj Okoličány dostal v roku 2008 cenu Paula Loicqa za prínos svetovému hokeju.Šatan a Pálffy patrili dlhé roky medzi opory slovenskej hokejovej reprezentácie a obaja boli hviezdami zámorskej NHL. Štyridsaťštyriročný Šatan, ktorý je v súčasnosti generálny manažér hokejovej reprezentácie Slovenska, sa podieľal na zisku všetkých štyroch medailí pre Slovensko zo seniorských MS - má zlato z Göteborgu 2002, striebra z Petrohradu 2000 a Helsínk 2012 a bronz z Helsínk 2003. V NHL odohral 1050 zápasov základnej časti s bilanciou 363 gólov a 372 asistencií, v play-off pridal 86 štartov (21+33). V roku 2009 sa podieľal na zisku Stanelyho pohára pre Pittsburgh Penguins, v profilige hral aj za Edmonton, Buffalo, New York Islanders a Boston.Štyridsaťsedemročný Pálffy má na svojom konte zlato a bronz z MS. V zámorskej profilige absolvoval za NY Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins spolu 684 stretnutí základnej časti a získal 713 bodov (329+384), v play off pridal 24 štartov a 19 bodov (9+10). V súčasnosti sa venuje v rodnej Skalici rozvoju hokeja a pôsobí aj v mestskom zastupiteľstve.Kanaďanka Hayley Wickenheiserová získala v drese Kanady štyri zlaté medaily na olympijských hrách v Salt Lake City, Turíne, Vancouveri aj Soči a v zbierke má taktiež jedno striebro z Nagana 1998. Na svetových šampionátoch nazbierala dovedna trinásť cenných kovov, sedemkrát sa tešila zo zlata a šesťkrát zo striebra. Momentálne vypomáha v klube zámorskej NHL Toronto Maple Leafs v pozícii členky tímu, ktorý sa zameriava na rozvoj hráčov.Modano strávil takmer celú svoju kariéru v tíme Minnesota North Stars (od sezóny 1993/1994 Dallas Stars), ktorý ho v roku 1988 draftoval ako číslo 1. Stal sa tak v histórií piatym Američanom, ktorému sa to podarilo. V roku 1990 získal Calder Memorial Trophy pre najlepšieho nováčika NHL a o deväť rokov neskôr dosiahol svoj najväčší úspech, keď priviedol Dallas k triumfu v profilige.Jönsson bol dlhoročnou oporou švédskej reprezentácie. Získal zlatú medailu na ZOH v roku 1994 v Lillehammeri a ZOH 2006 v Turíne. Má celkovo deväť medailí z majstrovstiev sveta (dve zlaté, tri strieborné, štyri bronzové). V roku 1997 ho vyhlásili za najlepšieho švédskeho hokejistu roka.