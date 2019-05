Šatana na post šéfa SZĽH láme aj Pálffy: Ešte sa rozhodujem

Na snímke bývalý útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan reční počas uvedenia do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v nedeľu 26. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Pavel Neubauer Foto: TASR – Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) - Miroslav Šatan bude v nadchádzajúcich týždňoch premýšľať o svojej budúcnosti. Či bude na júnovom kongrese kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ešte nevie, ale slovenskému hokeju chce v každom prípade pomáhať. V nedeľu ho v Bratislave spolu so Žigmundom Pállfym zaradili do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), pre oboch to bol zároveň priestor na spomienky.Ceremónii predchádzali jej videoukážky, ktoré prítomným pripomenuli najkrajšie momenty Šatanovej kariéry.Šatan si momentálne vychutnáva zápasy o medaily na MS, ale pomaly už musí začať premýšľať nad svojou budúcnosťou. So SZĽH sa mu končí kontrakt v pozícii generálneho manažéra reprezentácií, hovorí sa o tom, že by na júnovom kongrese mohol kandidovať na prezidenta zväzu.naznačil Šatan. Do kandidatúry ho tlačí aj Pálffy, s ktorým na túto tému už hovorili.Obaja si plánujú vychutnať vrchol šampionátu, Šatan favorita v zápasoch o tretie miesto i vo finále nemá.dodal Šatan.Historicky najlepší strelec reprezentácie a kapitán majstrov sveta z Göteborgu 2002 sa narodil 22. októbra 1974 v Jacovciach pri Topoľčanoch, kde v miestom HC VTJ aj začal s hokejom. Odtiaľ putoval do Dukly Trenčín, za ktorú stihol odohrať ešte jeden ročník v bývalej federálnej lige a ďalší už v novovzniknutej slovenskej súťaži. Potom zamieril do zámoria. V drafte v roku 1993 si ho vybral v 5. kole z celkového 111. miesta Edmonton Oilers. V NHL debutoval v sezóne 1995/1996, po dvoch rokoch uodišiel do Buffala, kde strávil ďalších osem sezón a dostal sa s ním do finále play off. Neskôr hral aj za NY Islanders a Pittsburgh Penguins, s ktorým v roku 2009 získal prsteň pre víťaza Stanleyho pohára. Zámorskú kariéru ukončil v nasledujúcom ročníku už v drese Bostonu Bruins.Obávaný útočník s prezývkouodohral počas 14 sezón v základnej časti NHL celkovo 1050 zápasov, v ktorých strelil 363 gólov a pridal 372 asistencií. V 86 stretnutiach play off pridal ďalších 54 bodov (21+33). V rokoch 2000 a 2003 sa zúčastnil Zápasu hviezd. Po návrate pôsobil v drese Slovana Bratislava, s ktorým v roku 2012 získal majstrovský titul, predtým sa mu to podarilo počas profiligovej výluky v roku 2005. Vo svojej premiérovej sezóne v KHL 2012/2013 stihol v dreseodohrať 21 zápasov (7+5), keď si po zrážke s krajanom Zdenom Chárom z pražského Leva zranil krčnú chrbticu. Po vyše ročnej pauze sa opäť vrátil do kádra Slovana a odohral v KHL 23 duelov (9+3).V národnom drese sa predstavil 14-krát na MS, z toho na 12-tich v najvyššej kategórii a aj na štyroch ZOH v rade (1994, 2002, 2006, 2010 - osobne prítomný v Nagane 1998 sa nedočkal postupu európskej vetvy národného tímu do hlavného turnaja). Je držiteľ všetkých štyroch medailí zo svetových šampionátov, tri vybojoval ako kapitán tímu (striebro v roku 2000, zlato v roku 2002 a bronz 2003) a na MS 2012 v Helsinkách bol Chárov asistent. V príprave na šampionát v Minsku 2014 prekonal rekord legendárneho Jozefa Golonku v počte reprezentačných gólov, keď proti Francúzom zaznamenal 83. a 84. presný zásah. Kariéru nakoniec ukončil na méte 86. Jeho počet štartov za národný tím sa zastavil na čísle 186. Trikrát triumfoval v ankete Zlatý puk, prevzal si aj Zlatú plaketu za šírenie dobrého mena krajiny v zahraničí. Bohatú kariéru ukončil v utorok 20. mája 2014 po poslednom zápase Slovákov na MS v Minsku.