Satelitné zábery zachytili čínsku vojenskú vzducholoď, dala by sa použiť ako „nebeská ponorka“

Vzducholoď a pristávacia dráha

Nebeská ponorka

2.5.2023 - Na odľahlej základni v púšti severozápadnej Číny po prvý raz spozorovali veľkú vzducholoď vyvinutú čínskou armádou. Naznačujú to exkluzívne nové satelitné snímky získané televíznou stanicou CNN.Odborníci na letectvo a kozmonautiku tvrdia, že zábery, ktoré vznikli tri mesiace pred zostrelením čínskeho špionážneho balóna pri pobreží Južnej Karolíny, by mohli signalizovať pozoruhodný pokrok v čínskom programe vzducholodí.Snímky, ktoré v novembri 2022 urobila americká spoločnosť zaoberajúca sa satelitným zobrazovaním BlackSky, ukazujú približne 100 stôp (v prepočte asi 30 metrov) dlhú vzducholoď uprostred takmer kilometer dlhej dráhy v púštnom vojenskom komplexe v severozápadnej Číne.CNN ukázala snímky niekoľkým odborníkom na letectvo a kozmonautiku, ktorí potvrdili, že zobrazujú vzducholoď a pristávaciu dráhu.Výkonný riaditeľ Oklahoma Aerospace Institute Jamey Jacobs uviedol, že vzducholoď ako je táto, by sa dala použiť ako „nebeská ponorka“ a zdá sa, že má špeciálne pohonné a navigačné schopnosti, ktoré by jej umožnili vznášať sa nad oblasťou dlhší čas.Popredný predstaviteľ amerického ministerstva obrany odmietol komentovať prípadné hrozby, ktoré by mohla vzducholoď predstavovať, ale poznamenal, že keďže je viditeľná, Pentagon o nej vie.