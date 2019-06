Šatka po 1. predkole Európskej ligy prestúpi z DAC do Lechu Poznaň

Na snímke Ľubomír Šatka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 29. júna (TASR) - Slovenský reprezentačný obranca Ľubomír Šatka odchádza z DAC Dunajská Streda do poľského Lechu Poznaň. So sedemnásobným poľským majstrom sa dohodol na štvorročnej zmluve. Podľa dohody klubov si Šatka naposledy oblečie dres DAC v zápasoch 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti Cracovii Krakov.povedal pre klubový web DAC jeho športový riaditeľ Jan Van Daele.Dvadsaťtriročný Šatka prišiel na Žitný ostrov pred jarou 2017 z Newcastlu United na polročné hosťovanie, ktoré sa následne zmenilo na trvalý prestup. V drese DAC zasiahol do 82 súťažných stretnutí. Vo Fortuna lige odohral 69 zápasov, strelil tri góly. V Európskej lige pridal ďalšie štyri štarty, v Slovnaft Cupe mal bilanciu 9/2. Bývalý mládežnícky reprezentant si výkonmi v žlto-modrom vypýtal pozvánku aj do seniorského výberu, v ktorom doteraz nastúpil sedemkrát.vyjadril sa Šatka.