Šatka pred Walesom: Musíme mať čisté hlavy. Rozhodne sa neskôr

Na archívnej snímke Ľubomír Šatka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 7. októbra (TASR) - Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Ľubomír Šatka sa pripojil k národnému tímu v dobrej nálade po víkendovom vysokom ligovom víťazstve Lechu Poznaň 4:0 nad Wislou Krakov. Absolvoval pri ňom celú minutáž a na pondelňajšom mediálnom termíne v Šamoríne mohol skonštatovať, že je v klube mimoriadne spokojný.Slovákov čaká vo štvrtok veľmi dôležitý kvalifikačný duel EURO 2020 proti Walesu v Trnave a o tri dni aj prípravný s Paraguajom na Tehelnom poli.povedal 8-násobný reprezentant SR, ktorého Lech je po jedenástich kolách v tabuľke Ekstraklasy na piatom mieste len s trojbodovou stratou na lídra zo Štetína.Dvadsaťtriročný bývalý hráč DAC Dunajská Streda nastúpil v predchádzajúcom kvalifikačnom zápase v Maďarsku (2:1) v základnej zostave. Proti Walesu, s ktorým zverenci Pavla Hapala v marci v Cardiffe prehrali 0:1, očakáva riadnu fušku. Či pri nej zohrá nejakú úlohu priamo na ihrisku, necháva jedine v kompetencii trénera Hapala:V prípade, že by Šatka v defenzíve domácich na Štadióne Antona Malatinského nastúpil, dostával by sa do súbojov s hviezdnym Garethom Baleom z Realu Madrid. Kapitána "drakov" rešpektuje, no strach z neho nemá:Súboj s mužstvom trénera Ryana Giggsa môže byť kľúčovým v postupovej hre, Šatka si však tlak nepripúšťa:Po Walese sa reprezentácia predstaví prvýkrát na novom Tehelnom poli proti juhoamerickému súperovi. Bude to aj oficiálna rozlúčka s triom Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec a zápas bude mať špecifickú príchuť.uzavrel Šatka.