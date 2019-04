Saudi hrozia ústupom od dolára v obchode s ropou, ak USA prijmú NOPEC

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Rijád 6. apríla (TASR) - Saudská Arábia hrozí, že v obchode s ropou prejde z dolára na iné meny, ak USA prijmú návrh zákona známeho ako NOPEC. Ten by zrušil súčasnú imunitu členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pred americkými protimonopolnými zákonmi. Uviedli to tri zdroje oboznámené s politikou saudského ministerstva energetiky.Ako informovala agentúra Reuters, podľa zdrojov predstavitelia ministerstva diskutovali v posledných mesiacoch o takejto možnosti. Podľa dvoch zdrojov sa tento plán prerokovával medzi členmi OPEC a tretí zdroj dodal, že Rijád na to upozornil aj ministerstvo energetiky USA.Pravdepodobnosť schválenia NOPEC je však nízka, takže ani Saudská Arábia svoju hrozbu podľa všetkého nebude musieť realizovať. Ale už fakt, že Rijád nad takýmto krokom uvažuje, poukazuje na nespokojnosť Saudskej Arábie nad zvažovanými právnymi krokmi USA voči OPEC.Prípadný ústup Rijádu od dolára by podkopal jeho status svetovej rezervnej meny, znížil vplyv Washingtonu vo svetovom obchode a jeho schopnosť sankcionovať iné krajiny.povedal jeden zo zdrojov.NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) predstavili prvýkrát už v roku 2000. Cieľom je zrušiť imunitu OPEC voči americkým protimonopolným zákonom. Ak by prešiel, USA by tak mohli krajiny OPEC žalovať za obmedzovanie produkcie s cieľom zvýšiť ceny ropy, čo organizácia robí aj dnes. Aj keď NOPEC napriek viacerým pokusom zatiaľ nezačal platiť, od nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta sa o ňom diskutuje podstatne viac.Prípadný odchod Saudskej Arábie od dolára pri obchodoch s ropou by privítali aj veľkí producenti mimo ropného kartelu, napríklad Rusko, či významní spotrebitelia ropy ako Čína a EÚ. Tí už nejaký čas vyzývajú na zníženie vplyvu amerického dolára vo svetovom obchode, a tým aj vplyvu USA na svetovú ekonomiku.Rusko, na ktoré Washington uvalil sankcie, sa usiluje realizovať obchody s ropou aj v eurách a čínskych jüanoch, objem obchodov v týchto menách je však stále nízky. Venezuela a Irán, ktoré zápasia s ešte výraznejšími sankciami zo strany USA, predávajú väčšinu svojej ropy v iných menách, napriek tomu ale nedokázali ovplyvniť súčasnú hegemóniu dolára na ropnom trhu.Ak by sa však k tejto skupine pridal dlhoročný spojenec USA Rijád, to by už znamenalo výraznú zmenu, ktorá by pravdepodobne ovplyvnila aj rozhodovanie ďalších hráčov na ropnom trhu. Saudská Arábia kontroluje zhruba 10 % svetovej produkcie ropy a jej koncern Saudi Aramco je najväčším vývozcom ropy na svete.K ďalším potenciálnym hrozbám prediskutovávaným v Saudskej Arábii v prípade schválenia NOPEC patrí stiahnutie aktív Saudov z USA, dodali zdroje. Kráľovstvo investovalo na území USA takmer 1 bilión USD (890,23 miliardy eur) a zároveň vlastní americké dlhopisy v nemalom objeme.Spojené štáty boli desaťročia závislé od Saudskej Arábie a kartelu OPEC. Výrazný rast produkcie bridlicovej ropy v posledných rokoch však znížil závislosť Washingtonu od OPEC-u a posilnil pozíciu USA v diskusiách s Rijádom a inými blízkovýchodnými krajinami. To sa ukázalo najmä po nástupe Trumpa do funkcie prezidenta. Trump už niekoľkokrát vyzval OPEC na zvýšenie ťažby s cieľom znížiť ceny ropy vo svete, pričom svoje požiadavky spojil s politickou podporou Rijádu. Tomu sa predchádzajúce vlády v USA vyhýbali, aspoň verejne.(1 EUR = 1,1233 USD)