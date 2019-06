Saudská Arábia dúfa, že OPEC predĺži dohodu o znížení ťažby ropy

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Karuizawa 16. júna (TASR) - Saudská Arábia dúfa, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dosiahne konsenzus a predĺži dohodu o obmedzení ťažby.Saudskoarabský minister energetiky Chálid al-Fálih povedal, že predstavitelia OPEC by sa mali stretnúť v prvý júlový týždeň vo Viedni, a že dúfa v predĺženie dohody.Al-Fálih už skôr v júni vyhlásil, že kartel je blízko k dohode o predĺžení zníženia produkcie, ktoré má platiť do konca júna. Vtedy dodal, že sú ešte potrebné ďalšie rokovania s krajinami mimo kartel, ktoré sú tiež súčasťou dohody a tvoria alianciu OPEC+.OPEC+, čo je OPEC a ďalšie veľké producentské krajiny na čele s Ruskom, sa koncom vlaňajška dohodli na znížení ťažby o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pôvodne malo toto obmedzenie platiť od začiatku roka 2019 do konca júna 2019.povedal al-Fálih novinárom na okraji stretnutia ministrov energetiky a životného prostredia skupiny G20 v japonskej Karuizawe ležiacej severozápadne od Tokia. Na otázku, kedy sa stretnutie uskutoční, al-Fálih odpovedal:OPEC sa mal pôvodne stretnúť 25. júna a ďalšie krajiny, ktoré sú súčasťou aliancie OPEC+, sa mali pripojiť 26. júna. Rusko však navrhlo zmenu dátumov na 3. a 4. júla, uviedli zdroje zo skupiny.