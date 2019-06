Saudská Arábia naznačila pokračovanie dohody o znižovaní ťažby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 3. júna (TASR) - Skupina OPEC+ zahrnujúca štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších producentov na čele s Ruskom sa v podstate zhoduje v tom, že na trhu je potrebné udržať stabilitu aj v druhom polroku tohto roka. Povedal to saudský minister energetiky Chálid al-Fálih, ktorého v pondelkovom vydaní citovali saudské noviny Arab News.Súčasný program obmedzovania ťažby platí do konca júna a koncom tohto mesiaca, prípadne začiatkom budúceho by sa mali členovia OPEC+ zísť, aby rozhodli o pokračovaní programu.citovali noviny Arab News Chálida al-Fáliha.Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli minulý týždeň v menšej miere, než sa čakalo, čo spôsobilo ku koncu týždňa pokles cien komodity. Spomínané zásoby sa v súčasnosti pohybujú blízko dvojročných maxím. Okrem zásob ropy vplýva na ceny suroviny aj eskalujúci konflikt medzi Čínou a USA, čo spôsobilo, že v máji zaznamenali ceny ropy najvýraznejší pokles za posledných šesť mesiacov.Na druhej strane, opačným smerom na ceny ropy vplývajú sankcie USA voči Iránu a Venezuele. Tie spolu so zlou hospodárskou situáciou v juhoamerickej krajine prudko znižujú vývoz ropy z týchto štátov.