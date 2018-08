Saudská Arábia platila islamistom za ústup z obsadených oblastí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. augusta (TASR) - Spojenými štátmi podporovaná koalícia v Jemene uzatvorila s teroristickou sieťou al-Káida niekoľko dohôd o odsune jej islamistických bojovníkov z oblastí, ktoré doposiaľ ovládali na juhu Jemenu. Agentúra AP svojím vyšetrovaním zistila, že sa to týka napríklad mesta Mukallá a provincií Abjan a Šabwa, odkiaľ sa islamisti z al-Káidy po dohode s vládnymi silami stiahli bez boja.Výmenou za odsun z obsadených oblastí koalícia bojovníkom al-Káidy ponúkla bezpečný ústup a ponechanie zbraní, peniaze za odsun a zapojenie stoviek militantov do jednotiek koaličných síl. V provincii Šabwa boli peniaze vyplatené v hotovosti priamo militantom, zistila AP. Stalo sa, že príslušníci islamistických jednotiek sa dali naverbovať do armád koaličných síl.Dohody odhalené agentúrou AP odzrkadľujú protichodné ciele dvoch vojen, ktoré sa vedú v rovnakom čase v juhozápadnom cípe Arabského polostrova.V jednom konflikte USA spolupracujú so svojimi arabskými spojencami - najmä so Spojenými arabskými emirátmi - s cieľom zlikvidovať miestnu vetvu siete al-Káida na Arabskom polostrove, známu pod skratkou AQAP.Oveľa zložitejšou misiou je však konflikt vládnych síl proti Iránom podporovaným šiitským povstalcom - húsíom -, v ktorej bojovníci al-Káidy stoja na rovnakej strane ako koalícia vedená Saudskou Arábiou a podporovaná Spojenými štátmi.Uzatváranie podobných dohôd s al-Káidou na Arabskom polostrove má v Jemene trvá už dlhší čas. Túto taktiku často využíval aj bývalý prezident Alí Abdalláh Sálih, keď platil islamistickým militantom, aby bojovali proti jeho nepriateľom na juhu krajiny. Dochádzalo k tomu pritom v čase, keď Sálih dostával z USA pomoc na boj proti AQAP.V Jemene proti sebe stoja šiitskí húsiovia, vláda prezidenta Mansúra Hádího, a v hre sú ešte aj spomínaná miestna odnož al-Káidy a Islamský štát.Obe militantné organizácie využívajú rozbroje v krajine na posilňovanie svojich pozícií, čo majú po odchode amerických protiteroristických jednotiek ešte ľahšie ako kedykoľvek predtým.Saudská Arábie v Jemene vedie vojenskú koalíciu, ktorá bojuje proti húsijským povstalcom. Táto vojenská intervencia sa začala v roku 2015 a pokračuje doposiaľ. Často je označovaná aj za pokračovanie mocenského boja medzi sunnitskou Saudskou Arábiou a šiitským Iránom v oblasti Stredného východu.V dôsledku vojenského konfliktu a blokády zo strany Saudskej Arábie postihol Jemen hladomor, ktorý si vlani vyžiadal životy viac ako 50.000 jemenských detí.Boje v Jemene si podľa OSN vyžiadali viac ako 10.000 obetí, väčšinou z radov civilného obyvateľstva. Veľa ľudí zahynulo pri náletoch Saudskoarabmi vedenej koalície.