Saudská Arábia pred vraždou novinára sledovala mobil majiteľa The Washington Post

Infiltrovali sa pomocou videa

Bulvárny denník hrozí zverejnením materiálov

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Saudská Arábia sa nabúrala do mobilu majiteľa spoločnosti Amazon a denníku The Washington Post Jeffa Bezosa a sťahovala si z neho dáta. Potvrdil to v stredu tím expertov OSN, ktorým dal Bezos k dispozícii informácie o svojom telefóne a tiež výsledky predchádzajúceho skúmania iných expertov. Podľa agentúry The Associated Press (AP) mala Saudská Arábia záujem o informácie o Bezosovi preto, lebo jeho denník The Washington Post saudskoarabský režim pod vedením korunného princa Muhammada bin Salmána tvrdo kritizoval.Komentátorom The Washington Post bol aj saudskoarabský novinár Džamál Chášakdží, ktorého v októbri 2018 skupina saudskoarabských agentov na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule zajala, zabila a rozštvrtila. Tureckí vyšetrovatelia ani medzinárodní experti nemajú takmer žiadne pochybnosti o tom, že objednávateľom vraždy bol práve Muhammad bin Salmán, prípadne že o nej musel aspoň vopred vedieť. Rijád však tieto obvinenia odmieta.K nabúraniu sa Saudskej Arábie do Bezosovho mobilu malo dôjsť podľa expertov OSN ešte niekoľko mesiacov pred Chášakdžího vraždou, konkrétne 1. mája 2018. Saudskoarabskí "štátni hackeri" sa do jeho mobilu infiltrovali pomocou videa vo formáte MP4, ktoré majiteľovi Amazonu poslali prostredníctvom služby WhatsApp. Bizarné je aj to, že video prišlo z whatsappového účtu saudskoarabského korunného princa.Niekoľko hodín nato začal Bezosov mobil podľa expertov OSN vykazovať "nezvyčajné a extrémne zmeny" vo svojich funkciách, a niekoľko nasledujúcich mesiacov "odosielal enormné množstvá dát" na cudzie čísla.Prípad bude zrejme súvisieť aj s kauzou Bezosovej súkromnej korešpondencie, ktorej zverejnením hrozil americký bulvárny denník National Enquirer. Ten Bezosovi oznámil, že disponuje jeho intímnymi fotografiami, ktoré si - ešte pred rozvodom so svojou vtedajšou manželkou - posielal s istou ženou.Bezos to nedávno sám vytiahol a dopredu informoval o tom, že mu bulvárny denník hrozí zverejnením týchto preňho chúlostivých materiálov.Vyzerá byť teda pomerne pravdepodobné, že materiály z Bezosovho mobilu získala Saudská Arábia. Tá to samozrejme popiera - v tejto záležitosti sa už v stredu ozvalo saudskoarabské veľvyslanectvo v USA, ktoré akúkoľvek súvislosť Rijádu s kauzou Bezosovho mobilu odmietlo a vyzvalo na nestranné vyšetrovanie.