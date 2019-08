Saudská Arábia umožní ženám cestovať do zahraničia bez súhlasu muža

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 2. augusta (TASR) - Saudská Arábia umožní ženám získať cestovné pasy a vycestovať do zahraničia bez súhlasu tzv. mužského opatrovníka, respektíve niektorého z mužov z ich rodiny. Oznámila to vo štvrtok tamojšia vláda ukončujúc tak obmedzenie, pre ktoré dlhodobo čelila ostrej medzinárodnej kritike, informuje agentúra AFP.uviedla vláda v nariadení, z ktorého citovali štátne médiá.Nariadenie sa bude vzťahovať na všetky ženy staršie ako 21 rokov, dodala AFP odolávajúc sa na viaceré saudskoarabské médiá vrátane provládneho denníka Okaz, ktoré citovali predstaviteľov popredných orgánov. Kedy vstúpi do platnosti, zatiaľ zo správ nie je zrejmé.