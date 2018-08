Saudská Arábia vypovedala veľvyslanca Kanady a zmrazila investície

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád/Montreal 6. augusta (TASR) - Saudská Arábia v pondelok vyzvala kanadského veľvyslanca v Rijáde, aby do 24 hodín opustil krajinu. Takisto pozastavila všetky nové investičné a obchodné projekty s Kanadou a povolala svojho veľvyslanca v Kanade na konzultácie, informovala agentúra SPA.Rijád pristúpil k tomuto kroku po tom, ako kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová vo štvrtok na Twitteri vyjadrilazo zadržania Samary Badáwíovej, sestry zatknutého saudskoarabského blogera Ráifa Badawího, a poprednej aktivistky Násimy as-Sadahovej.napísala Freelandová.Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na Twitteri uviedlo, že Kanada sa týmto postojom dopustila "jasného a otvoreného" zasahovania do svojich vnútorných záležitostí. Rijád to považuje za útok na Saudskú Arábiu, ktorý sikonštatoval rezort.Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) oznámila, že obe aktivistky, ktoré dlhé roky bojovali za to, aby ženy v Saudskej Arábii mohli riadiť auto, boli zadržané začiatkom minulého týždňa. Zatknutia sú podľa HRW signálom, že saudská kráľovská rodina chápe každý pokojný odpor voči svojej autokratickej vláde ako hrozbu.Bývalý Badawíovej manžel bol odsúdený na 15 rokov aktivity v oblasti ľudských práv a jej brat Ráif si odpykáva desaťročný trest za vyjadrenie kontroverzných názorov prostrrdníctvom internetu.V polovici mája bolo v Saudskej Arábii zatknutých najmenej 17 aktivistov, niektorých z nich medzičasom prepustili. Takýto tvrdý postup zo strany štátu v období otvárania sa svetu si pozorovatelia podľa agentúry DPA vysvetľujú tým, že vláda chce mať plnú kontrolu nad reformami.