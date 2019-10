Saudská Arábia: Zabitý vodca IS Baghdádí pokrivil obraz islamu

Na archívnej snímke z 29. apríla 2019 je vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakr Baghdádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 28. októbra (TASR) - Saudská Arábia privítala v pondelok zabitie vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího, ktorý podľa nej pokrivil skutočný obraz islamu. Informovala o tom agentúra DPA.uvádza sa vo vyhlásení saudskoarabského rezortu diplomacie.Džihádisti z IS sa podľa Rijádu dopustili ukrutností a zločinov, ktoré sú v rozpore s hodnotami mnohých krajín sveta vrátane saudskoarabského kráľovstva.Saudská Arábia uplatňuje striktnú formu sunnitského islamu, ku ktorému sa hlásia aj extrémisti z IS. Rijád však zároveň patrí ku kľúčovým americkým spojencom na Blízkom východe. Zabitie Baghdádího v pondelok privítali aj ďalšie moslimské krajiny regiónu, Jordánsko a Egypt.Baghdádí zahynul počas nedeľňajšej operácie amerických síl na severozápade Sýrie. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa Baghdádí odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje detiOperácia, pri ktorej zabili Baghdádího, sa odohrala pri malej dedine Báríšá v sýrskej provincii Idlib. Jeho nástupcom na čele IS sa stal bývalý vojak z Iraku Abdalláh Kardáš, známy ako hádží Abdalláh Afarí.