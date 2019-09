Saudskoarabský korunný princ poprel zapojenie do vraždy Chášukdžího

Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. septembra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán poprel, že by bol osobne zapojený do vlaňajšej vraždy novinára Džamála Chášukdžího. Ako vodca krajiny však za ňu preberá plnú zodpovednosť.povedal bin Salmán v rozhovore pre reláciu americkej televízie CBS 60 minút, odvysielanom v nedeľu večer.Svoju zodpovednosť za smrť novinára pripustil bin Salmán aj v rozhovore, ktorý v utorok odysiela ďalšia americká televízna stanicu PBS.Korunný princ naďalej trvá na tom, že o príprave vraždy nič nevedel. Podľa neho je nemožné, aby tri milióny ľudí pracujúcich pre saudskoarabskú vládu posielali denne hlásenia jemu alebo druhému najvyššie postavenému členovi vlády.Korunný princ v rozhovore pre CBS prekladanom do angličtiny ďalej uviedol, že vyšetrovanie vraždy pokračuje aNovinára Džamála Chášukdžího, ktorý pracoval pre denník Washington Post a zvykol kritizovať vládnucu saudskoarabskú dynastiu, videli naposledy živého 2. októbra 2018, keď prišiel na saudskoarabský konzulát v Istanbule pre doklady potrebné na svoju svadbu. Novinárovo telo sa doposiaľ nenašlo.Saudská Arábia spočiatku Chášukdžího smrť popierala, ale neskôr priznala, že bol zabitý. Saudskoarabskí činitelia označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci. V súvislosti s prípadom Rijád postavil pred súd 11 podozrivých. Proces s nimi je neverejný, doposiaľ nebol nikto odsúdený.Americká tajná služba CIA dospela k záveru, že vraždu Chášukdžího osobne nariadil korunný princ. Nezávislý vyšetrovateľ OSN vydal v júni správu, v ktorej sa uvádza, že existujú dôveryhodné dôkazy, že korunný princ nesie zodpovednosť za smrť novinára. Saudskoarabský minister zahraničných vecí ju označil za, pripomína televízia CNN.