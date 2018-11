Saudskoarabský kráľ podporil syna, napriek pobúreniu z vraždy novinára

Na archívnej snímke saudskoarabský kráľ Salmán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád/Paríž 20. novembra (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán sa v pondelok postavil za korunného princa a zahrnul chválou súdnictvo monarchie. Išlo o jeho prvé verejné vyjadrenia od vraždy kritického novinára Džamála Chášukdžího, ktorá vrhla kráľovstvo do jednej z jeho najhorších kríz. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Prokurátor minulý týždeň očistil meno korunného princa Muhammada bin Salmána, kráľovho syna, keď vyhlásil, že sa nijako nepodieľal na vražde novinára na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule 2. októbra - avšak americká Ústredná spravodajská služba (CIA) údajne dospela k záveru, že vraždu nariadil práve korunný princ.Prokurátor žiada tresty smrti pre päť mužov, oznámil aj obžalobu 11 ľudí a dodal, že v súvislosti s vraždou je vo väzbe 21 osôb.povedal 82-ročný kráľ Salmán v každoročnom prejave pred radou Šúrá, čo je najvyšší poradný orgán panovníka.dodal kráľ, ale v príhovore nespomenul konkrétne vraždu novinára denníka Washington Post.V Saudskej Arábii, absolútnej monarchii, má jedine kráľ právomoc odstaviť korunného princa, ale už viackrát naznačil, že nemá v úmysle to urobiť. A práve korunný princ Muhammad čelí celosvetovej intenzívnej kritike za vraždu Chášukdžího.Kráľ v prejave ocenil svojho syna za program ekonomických reforiem, ktorých cieľom je zvýšiť zamestnanosť rýchlo pribúdajúceho mladého obyvateľstva a pripraviť kráľovstvo na existenciu po skončení ropnej éry.Televízia al-Arabíja, vlastnená Saudskou Arábiou, informovala, že korunný princ sa zúčastní na blížiacom sa summite lídrov zo skupiny krajín G20 v Argentíne koncom mesiaca a bude to jeho prvá zahraničná cesta po vražde.Princ sa na dvojdňovom summite 30. novembra a 1. decembra stretne tvárou v tvár so svetovými lídrami z Turecka - ktoré stupňuje nátlak na kráľovstvo -, zo Spojených štátov a ďalších európskych krajín.Podľa tureckých predstaviteľov zvukové nahrávky zachytávajú, že saudskoarabské komando brutálne udusilo alebo zaškrtilo Chášukdžího hneď po jeho príchode na konzulát a telo rozštvrtilo.Francúzsko plánuje zaviesť sankcie proti Saudskej Arábii za vraždu novinára Chášukdžího. V pondelok večer to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.Francúzsko koná v zhode s Nemeckom a "my sa z našej strany veľmi rýchlo rozhodneme o určitom počte sankcií", povedal minister pre rozhlasovú stanicu Europe 1.Nemecko zavádza zákaz vstupu pre 18 saudskoarabských občanov, ktorí sú spájaní s vraždou novinára.Le Drian dodal, že okrem zavedenia sankcií Francúzi žiadajú, aby "bola odhalená celá pravda o tom, čo sa stalo Chášukdžímu".Saudská Arábia je jedným z najdôležitejších zákazníkov francúzskeho zbrojárskeho priemyslu. Kráľovstvo vlani nakúpilo od Francúzska zbrane za 1,38 miliardy eur, uviedla tlačová agentúra DPA.