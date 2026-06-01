01. júna 2026
Saul, Billy Barman či Dušan Vlk na novom festivale Dropeak v Piešťanoch
Dropeak tak prináša multižánrový festival prepájajúci rap, indie, elektroniku vrátane drum and bass.
Piešťany sa už 27. júna stanú dejiskom nového hudobného festivalu Dropeak, ktorý odštartuje leto svojim prvým oficiálnym ročníkom. Na slovenskej festivalovej mape sa objavila táto značka už minulý rok a po vydarenom teste konceptu si organizátori pripravili skutočne nabitý program. Ten sa odohrá v priestoroch piešťanského HS Centra, ktoré ponúkne zázemie pre intenzívny festivalového zážitok, na troch stageoch sa počas jedného festivalového dňa totiž objaví celkovo až 26 interpretov.
Na festivale vystúpi Saul, Billy Barman či Dušan Vlk a elektronickú scénu doplnia mená ako Fvlcrvm či Changing Faces. Priestor dostanú aj interpreti z novej či lokálnej hudobnej scény vrátane Mishino, The Prophecy či Nothine. Vybranou čerešničkou programu bude český spevák Petrofski, ktorý vystúpi na Slovensku vôbec poprvýkrát.
Dropeak tak prináša multižánrový festival prepájajúci rap, indie, elektroniku vrátane drum and bass a zároveň vytvára priestor pre poslucháčov, ktorý okrem známych mien radi objavujú aj novú hudbu a mladú domácu scénu.
„Minulý rok sme si overili, že podobný typ podujatia v tomto meste ľuďom chýbal. Nultý ročník bol len predohra a tentokrát prinášame návštevníkom plnohodnotný jednodňový festivalový zážitok. Takže stan nechaj doma a príď ochutnať festivalovú atmosféru spolu s nami“ odkazujú organizátori.
Festival Dropeak vznikol pod iniciatívou mladého tímu, ktorého členovia sú zároveň aj hudobníci v spoločnej kapele. Po rokoch, kedy boli Piešťany spojené s veľkými hudobnými podujatiami, tu svoje zázemie buduje nový festival. Svojou polohou bude tiež ľahko dostupný pre návštevníkov z okolitých miest na západnom či strednom Slovensku. Okrem hudobného programu dotvoria celodennú atmosféru aj oddychové zóny, vizuálne inštalácie či pestrá gastronómia. Medzi stánkami si návštevníci budú môcť zakúpiť aj limitovanú kolekciu festivalového merchu pripravenú špeciálne pre tento ročník.
Predpredaj vstupeniek je dostupný v sieti GoOut: https://goout.net/sk/dropeak-festival-2026/szsebhy/
