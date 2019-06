Saunders: Odchod Británie z EÚ bez dohody spôsobí veľký ekonomický šok

Na archívnej snímke ľudia kráčajú okolo Britskej centrálnej banky Bank of England v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. júna (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) 31. októbra bez akejkoľvek dohody o prechodnom období spôsobí veľký ekonomický šok. Firmy nebudú schopné pripraviť sa na dlhodobé následky. Uviedol to v utorok Michael Saunders, člen menového výboru centrálnej banky Bank of England (BoE).uviedol Saunders v písomnej výpovedi parlamentu.A počas vypočúvania v rámci jeho opätovného vymenovania do Výboru pre menovú politiku Saunders skonštatoval, že úrokové sadzby by sa mohli pohybovať v oboch smeroch po brexite bez dohody. Dôvodom je riziko slabšej libry a veľkého šoku po zdražení dodávok tovarov do Británie, čo poženie nahor infláciu.Finančné trhy očakávajú, že BoE pravdepodobne zníži úrokové sadzby na podporu ekonomického rastu po tvrdom brexite bez dohody.A ďalší člen menového výboru, ktorý hlasuje o úrokových sadzbách BoE - Gertjan Vlieghe v utorok povedal, že riziká pre ekonomiku sa zhoršili od mája, keď centrálna banka zverejnila svoje najnovšie prognózy.povedal Vlieghe.Reagoval tak na otázku, či súhlasí s niektorými z jeho kolegov, ktorí povedali, že úrokové sadzby bude možno potrebné zvýšiť rýchlejšie, než investori očakávajú. Povedal to v rámci diskusného panelu v Národnom inštitúte pre ekonomický a sociálny výskum.