SAV: Budúcnosť a kredit slovenskej vedy je v rukách poslancov NRSR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Novela, ktorá má podľa rezortu školstva vyriešiť transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV), vedcom spôsobí obrovské problémy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. V júni novelu vetoval prezident SR Andrej Kiska, v utorok o nej bude opäť rozhodovať Národná rada (NR) SR.povedal Radovan Pala z advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá akadémii poskytuje právne poradenstvo. Novela v súčasnom znení totiž reaguje na právny stav z júna, teda pred transformáciou ústavov na verejné výskumné inštitúcie (VVI). K nej podľa kancelárie došlo, aj keď ministerstvo inštitúcie nezaregistrovalo. Aby SAV splnila podmienky, ktoré jej zákon na transformáciu ukladá, bude podľa Palu musieť organizácie zrušiť. To podľa predstaviteľov SAV okrem neistoty znamená obrovské finančné a personálne náklady.Vedci tiež upozorňujú, že už v súčasnosti pre nedokončenú transformáciu SAV prichádzajú o granty. Ak by bola SAV nútená svoje organizácie zrušiť, v ohrození by bol napríklad projekt Európskej komisie za 10 miliónov eur, na ktorom sa podieľa osem krajín. Neistota tiež odrádza mladých vedcov od pokračovania v ich kariére na Slovensku. Iniciatíva Veda chce žiť chce v súvislosti s rokovaním o novele v utorok (11.9.) organizovať protestný pochod, ktorý skončí pred budovou NR SR.Predstavitelia SAV reagovali aj na rozhodnutie Generálnej prokuratúry (GP) SR o podnete, ktorý podali za nečinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR vo veci transformácie. GP potvrdila, že v konaní MŠVVŠ pri transformácii ústavov SAV na VVI boli prieťahy. V stredu (5.9.) preto prokurátor ministerstvu poslal upozornenie, aby o návrhu SAV na zápis do registra VVI urýchlene rozhodlo.Obsah upozornenia SAV k dispozícii nemá, MŠVVŠ ho však v tlačovej správe interpretovalo ako potvrdenie svojho postupu pri registrácii organizácií SAV. Výzva na rozhodnutie je podľa rezortu výzva na zastavenie registrácie. Podľa SAV by bolo transparentné, ak by ministerstvo upozornenie GP zverejnilo.Ministerstvo tiež v pondelok ubezpečilo, že novela má SAV pomôcť.tvrdí ministerstvo.