SAV: Ministerka Lubyová nabáda SAV k porušeniu zákona

Na snímke predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík počas protestného zhromaždenia iniciatívy Veda chce žiť v Bratislave 3. augusta 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) – Situácia okolo zapísania 47 ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) do registra ako verejné výskumné inštitúcie (VVI) stále nie je vyriešená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ich podľa SAV odmieta zapísať protizákonne. Už 41 dní sú právnickými osobami, ktoré nečinnosťou ministerstva nikde nefigurujú, nemôžu byť partnerom pre akúkoľvek spoluprácu, ani žiadateľom. Uviedol to v piatok počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda SAV Pavol Šajgalík.Podľa Šajgalíka tento stav nemôže zmeniť ani novela zákona o SAV schválená parlamentom 17.6. a vetovaná prezidentom. Novela podľa neho nerieši existenciu VVI od 1. júla až do jesene, kedy bude novela najskôr opäť schválená. Výsledkom by predovšetkým bolo, že organizácie SAV nakoniec môžu prísť o majetok, ktorý bol v správe akadémie a na základe riadneho súpisu už prešiel do ich vlastníctva. Podľa Šajgalíka by išlo o zoštátnenie bez náhrady.uviedol predseda. Preto budú trvať na postupe transformácie podľa zákona o SAV, aj keby bolo potrebné domáhať sa nápravy súdnou cestou.poznamenal Šajgalík. Ako ďalej doplnil, v uplynulých troch mesiacoch sa stovky zamestnancov snažili naplniť požiadavky rezortu školstva, mnohé aj nad rámec zákona.SAV dodnes nedostala žiadne písomné vyjadrenie od rezortu školstva, že zápisy do registra podľa zákona o SAV nevykoná.dodal Šajgalík.Právnik Andrej Leontiev, ktorý zastupuje SAV poznamenal, že transformácia prebieha podľa zákona o SAV.povedal Leontiev.Predstavitelia iniciatívyuviedli, že zorganizujú ďalšie protestné zhromaždenie. Uskutoční sa v utorok (14.8.) pred budovou Úradu vlády SR o 16.30 h.uviedol Miloslav Bahna z iniciatívy. Prvé protestné zhromaždenie sa uskutočnilo uplynulý piatok (3.8.) v Bratislave a v Košiciach, podporilo ho zhruba 600 pracovníkov a priaznivcov SAV.Podľa zákona o VVI, ktorý schválila vlani Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať VVI. Na ich vznik bolo potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa doteraz nestalo. Rezort školstva uviedol, že otázku transformácie SAV na VVI riešila NR SR novelou zákona o SAV, ktorá bola schválená v júni 2018. Zároveň pripomenul, že súčasná situácia organizácií SAV je spôsobená tým, že novela bola vrátená prezidentom SR Andrejom Kiskom a doposiaľ nenadobudla účinnosť.priblížil rezort. Zároveň uplynulý týždeň uviedol, že ministerstvo doposiaľ nedostalo návrh na registráciu žiadnej z inštitúcií SAV.