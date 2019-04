SAV spúšťa vlastný program na získanie vedcov zo zahraničia MoRePro

Na archívnej snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. apríla (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) má ambíciu spustiť vlastný mobilitný program zameraný na boj proti odlivu mozgov. Projekt MoRePro by mal vytvoriť kontinuitu snáh motivovať slovenských vedcov v zahraničí k návratu domov.informoval predseda SAV Pavol Šajgalík. Ako dodal, cieľom je i internacionalizovať výskumné tímy v rámci SAV. "pripomenul šéf SAV.Prvá výzva by mala byť spustená na konci mája, výsledky hodnotenia prihlášok budú k dispozícii ku koncu roka 2019. Na jednotlivé ústavy by tak od budúceho roka malo prichádzať desať nových špičkových vedeckých pracovníkov ročne, pričom pôjde o Slovákov, ale aj o zahraničných vedcov, ktorí by chceli robiť vedu na Slovensku.SAV pokračuje v snahe získať prostriedky z európskych fondov na projekt SASPRO 2. V rámci prvého programu SASPRO za uplynulých päť rokov pôsobilo na akadémii 38 vedcov zo zahraničia.