SAV vyzýva M. Lubyovú, aby predložila list od generálnej prokuratúry

Na snímke predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby predložila list od Generálnej prokuratúry (GP) SR, na základe ktorého v pondelok vydalo ministerstvo tlačovú správu.povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Zároveň podľa jeho ďalších slov prokurátor SAV informuje, že ministerstvo upozornil, aby urýchlene rozhodlo o zápise SAV do registra. Preto sa v tejto súvislosti koná v pondelok od 14.00 h aj mimoriadne zasadnutie vedenia SAV.SAV zároveň rozposlala všetkým poslancom list, v ktorom informuje o kolapse, ktorý by nastal, ak by zajtra (11.9.) schválili novelu o SAV, ktorá je súčasťou zákona o vysokých školách.uviedol Šajgalík v liste poslancom.GP SR dáva za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií SAV. GP SR informuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, alebo ich registráciou. Uviedla to v pondelok po skončení rokovania Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Lubyová, pričom médiá informovala z listu, ktorý dostal rezort od GP SR v piatok 7. septembra.