SAV žiada urýchlený zápis do registra, ministerstvo trvá na svojom

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) trvá na tom, že splnila podmienky na registráciu jej organizácií do Registra verejných výskumných inštitúcií (VVI), no ministerstvo školstva ich napriek tomu stále nezaregistrovalo. Zdôrazňuje, že zápis v registri potrebuje urýchlene. Ministerstvo školstva zdôrazňuje, že mu záleží na ďalšom rozvoji SAV a preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií.SAV funguje v súčasnosti v právnom vákuu.uviedla hovorkyňa Monika Hucáková.Akadémia sa obrátila na advokátov TailorWessing a dala podnet na Generálnu prokuratúru za nečinnosť ministerstva školstva vo veci transformácie." dodala Hucáková.Ministerstvo zdôrazňuje, že mu mimoriadne záleží na ďalšom rozvoji SAV.uviedol hovorca Peter Bubla.Rezort považuje za zarážajúce, že SAV, ktorá sa podieľala na tvorbe zákona o VVI, v tlačovej správe priznáva, že sa prvýkrát na ministerstvo obrátila až 19. februára 2018, teda 5,5 mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona.doplnil Bubla.Problém podľa ministerstva nie je iba v nedodaní vnútorných predpisov.dodáva rezort.Na stranu SAV sa postavilo vyše 70 osobností zo spoločenského a kultúrneho života, ktorí spolu s vyše 900 ďalšími signatármi podpísalo petíciu Stojím za SAV. Medzi osobnosťami je historička umenia Alexandra Kusá, herci Táňa Pauhofová, Richard Stanke, Tomáš Maštalír, Lukáš Latinák, Henrieta Mickovičová a Alexander Bárta. Petíciu podpísal napríklad aj riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, spisovateľ Viliam Klimáček či Imrich Barak, ktorý spolu s Fedorom Gömörym založili iniciatívu Veda chce žiť - Iniciatíva za podporu vedy na Slovensku.Signatári žiadajú ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby si jej ministerstvoMinisterka zdôraznila, že ministerstvo sa nemôže nechať tlačiť do porušovania zákona. Petíciu považuje za pokus politizovať situáciu.povedala Lubyová. Ak má ktokoľvek záujem o normálnu konštruktívnu diskusiu a vysvetlenie vecí, má podľa nej na ministerstve dvere otvorené.Lubyová odmieta tvrdenia, že jej rezort žiadal doklady nad rámec zákona. Zopakovala, že SAV rezort ponúkol možnosť registrovať ústavy tak, ako budú dodávať materiály. SAV ale tento postup označila podľa Lubyovej za selektívny a odmietla ho.poznamenala s tým, že je v záujme SAV aj ministerstva, aby boli organizácie zaregistrované v súlade so zákonom čím skôr.