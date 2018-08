Save the Children: Boje v Jemene vyháňajú z domovov denne tisíce detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 2. augusta (TASR) - Asi 3000 jemenských detí denne uteká z prístavného mesta Hudajda v dôsledku pretrvávajúcich bojov medzi spojeneckou koalíciou vedenou susednou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami. Uviedla to vo štvrtok medzinárodná ľudskoprávna organizácia Save the Children, z ktorej správy citovala agentúra AP.Organizácia so sídlom v Londýne tvrdí, že boje priemerne denne vyháňajú z Hudajdy 6238 ľudí - z toho polovicu detí. Ich cesta do bezpečnejších oblastí je ale podľa aktivistov riskantná.Save the Children uviedla, že jemenské rodiny musia častoHumanitárna organizácia zároveň vyzvala súperiace strany vojenského konfliktu v Jemene, aby podporili snahy OSN o mier.Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia, ktorá bojuje na strane medzinárodne uznanej jemenskej vlády, sa usiluje o opätovné dobytie oblastí na západnom pobreží vrátane Hudajdy, ktoré sú pod kontrolou povstalcov.Občianska vojna v Jemene trvá už vyše tri roky, od marca 2015. Výsledkom konfliktu v najchudobnejšej krajine arabského sveta je už viac než 10.000 mŕtvych, vyše dva milióny vysídlených osôb a v súčasnosti celosvetovo najhoršia humanitárna kríza.