Scaloni a Aimar povedú do konca roka argentínsku reprezentáciu

Buenos Aires 3. augusta (TASR) - Lionel Scaloni a Pablo Aimar povedú ako tréneri minimálne do decembra futbalovú reprezentáciu Argentíny. Vo funkcii nahradili Jorgeho Sampaoliho, ktorý sa dohodol s vedením Argentínskej futbalovej federácie (AFA) na rozviazaní zmluvy po neúspešných MS 2018 v Rusku.povedal šéf AFA Claudio Tapia. Štyridsaťročný Scaloni bol doteraz Sampaoliho asistent a vedie výber do 20 rokov, o dva roky mladší Aimar trénuje argentínsku reprezentáciu do 17 rokov. Premiéru na nových postoch si odkrútia v septembrových prípravných zápasoch s Guatemalou a Kolumbiou.Stále je nejasné, či kapitánLionel Messi bude aj naďalej nastupovať v reprezentačnom drese. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa ku svojej budúcnosti v národnom tíme zatiaľ nevyjadril. Informovala o tom agentúra DPA.