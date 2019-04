Scaloni mal nehodu na bicykli, skončil v nemocnici

Na archívnej snímke Lionel Scaloni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Palma de Mallorca 9. apríla (TASR) - Trénera argentínskej futbalovej reprezentácie Lionela Scaloniho previezli do nemocnice na Mallorke po tom, ako do neho počas bicyklovania narazil automobil. Informoval o tom portál news.sky.com.Španielska polícia uviedla, že vodič Toyoty si podľa vlastných slov Scaloniho nevšimol. Po spôsobení nehody však okamžite zavolal rýchlu zdravotnú službu, ktorá 40-ročného trénera previezla do nemocnice. Scaloni podľa prvých informácií neutrpel vážne zranenia.