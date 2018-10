Schalke proti Galatasarayu bez zraneného brankára Fährmanna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 22. októbra (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 Gelsenkirchen sa v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Galatasarayu Istanbul musí zaobísť bez svojho brankára a súčasne kapitána Ralfa Fährmanna, ktorý má problémy so slabinami.Fährmann z tohto dôvodu nechytal už ani vo víkendovom bundesligovom súboji proti Werderu Brémy. Medzi žrďami Schalke by sa v Istanbule mal predstaviť reprezentant výberu do 21 rokov Alexander Nübel, informovala agentúra dpa. Pokiaľ sa tak stane, bude to jeho debut v prestížnej súťaži.Schalke i FC Porto majú po dvoch kolách D-skupiny LM na konte štyri body a sú spoločne na čele, Galatasaray s tromi bodmi figuruje na tretej pozícii. Lokomotiv Moskva je bez bodu posledný.