Schengen sa môže rozrásť o Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko, podľa eurokomisie krajiny splnili všetky kritériá

Zoznam prioritných krokov

Posilnenie vonkajších hraníc

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na prijatie Chorvátska, Rumunska a Bulharska do Schengenského priestoru vyzvala Radu Európskej únie správa o stave Schengenu, ktorú Európska komisia (EK) zverejnila v utorok.Podľa správy tieto tri krajiny splnili všetky kritériá pre vstup do priestoru bez hraničných kontrol. EK okrem toho uviedla, že je aj za vstup Cypru po ukončení hodnotiaceho procesu.Správa zároveň stanovuje zoznam prioritných krokov pre roky 2022 a 2023. Patrí k nim implementácia novej IT architektúry a interoperability pre manažment hraníc, úplné využitie nástrojov cezhraničnej kooperácie, zabezpečenie systematických kontrol na vonkajších hraniciach pre všetkých cestujúcich či zabezpečenie dosiahnutia úplného potenciálu mandátu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex „V priebehu uplynulého roka sme urobili rozhodné kroky na ďalšie posilnenie spravovania Schengenu a na posilnenie dôvery voči tomuto dôležitému motoru našich ekonomík. Správa odzrkadľuje neochvejný záväzok zabezpečiť, že Schengen sa vynorí silnejší z rôznych ťažkostí, ktorým čelí,“ uviedol podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas