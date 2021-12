Schmiedlová a Polášek sa stali tenistami roka, talentom roka do 15 rokov je Hradecká

Tenistami

roka



Anketa Tenista roka 2021:

Muži: 1. Filip Polášek 190 bodov, 2. Alex Molčan 155, 3. Norbert Gombos 76

Ženy: 1. Anna Karolína Schmiedlová 219 bodov, 2. Viktória Kužmová 93, 3. Kristína Kučová 85

Juniori: 1. Peter Benjamín Privara

Juniorky: 1. Bianca Behúlová

Talent do 15 rokov: 1. Lucia Hradecká

Tím roka: 1. BJKC Slovensko 193 bodov, 2. Davis Cup Slovensko 115, 3. Dievčatá SR do 14 rokov 96





21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Filip Polášek a Anna Karolína Schmiedlová sa stali2021. V 28. ročníku ankety Slovenského tenisového zväzu (STZ) je to pre oboch tretí triumf, informuje o tom oficiálny web zväzu.Tridsaťšesťročný deblový špecialista Filip Polášek sa tiež stal víťazom hlasovania o najpopulárnejšieho slovenského tenistu, vybrali si ho domáci fanúšikovia. Za najlepšieho juniora vyhlásili Petra Benjamína Privaru, najlepšou juniorkou sa stala Bianca Behúlová. Ocenenie Talent roka do 15 rokov získala Lucia Hradecká.Polášek, ktorý sa najlepším tenistom v SR stal aj v rokoch 2008 a 2019, v aktuálnej edícii predstihol Alexa Molčana a Norberta Gombosa. V roku 2021 Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom vyhrali štvorhru mužov na Australian Open, na US Open bol Polášek už s Austrálčanom Johnom Peersom v semifinále. V deblovom rebríčku ATP patrí Slovákovi deviata priečka.Schmiedlová anketu vyhrala v rokoch 2015 a 2020, v tomto roku na druhú priečku odsunula Viktóriu Kužmovú a tretia skončila Kristína Kučová. Schmiedlovej v rebríčku WTA patrí aktuálne 85. pozícia, v roku 2021 získala titul na turnaji v srbskom Belehrade.Najlepším tímom za rok 2021 sa stal ženský reprezentačný výber, ktorý sa predstavil na finálovom turnaji Pohára Bille Jean Kingovej. Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Kužmová, Kristína Kučová, Rebecca Šramková a Tereza Mihalíková pod vedením kapitána Mateja Liptáka v Prahe zdolali Američanky a prehrali so Španielkami.