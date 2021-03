Schmiedlová dohrala na turnaji WTA v Mexiku, vo štvrťfinále nestačila na Češku Bouzkovú

Prišla o vlastný servis

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nepostúpila na turnaji WTA na tvrdom povrchu v mexickej Guadalajare do semifinále dvojhry žien. Nad sily 26-ročnej nenasadenej Košičanky bola vo štvrtkovom súboji štvrťfinále dvojka "pavúka" Marie Bouzková z Česka, ktorej za 78 minút podľahla 4:6, 2:6.Slovenka tak s touto súperkou neuspela ani v druhom vzájomnom súboji, vlani s ňou prehrala rovnako v marci a tiež v Mexiku na turnaji v Monterrey 4:6, 1:6.V prvom sete o všetko rozhodla piata hra, v ktorej Slovenka prišla o vlastný servis, pričom predtým nevyužila v druhej hre brejkbal na 2:0. Druhý set mal jednoznačnejší priebeh, keďže Schmiedlová prišla o podanie v prvej a neskôr aj v siedmej hre, sama sa nedopracovala ani k žiadnemu brejkbalu. Bouzková na postup využila hneď prvý mečbal, duel totiž ukončil čistou hrou pri vlastnom servise.V aktuálnom ročníku má Schmiedlová bilanciu šesť triumfov a štyri prehry, keď dva triumfy ako v Guadalajare zaznamenala aj v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže Australian Open a po jednom priamo v Melbourne na grandslamovom podujatí a predtým aj na turnaji WTA. Prienikom do štvrťfinále v Mexiku si Slovenka zabezpečila posun v rebríčku WTA zo 117. na 111. priečku.V nasledujúcom týždni by sa Schmiedlová mala prestaviť opäť na turnaji WTA 250, tentokrát v mexickom Monterrey.