Schmiedlová dosiahla na Roland Garros životný úspech, osemfinále si chce užiť na maximum

4.6.2023 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži už do osemfinále ženskej dvojhry.V sobotňajšom dueli 3. kola triumfovala nad rovnako nenasadenou Američankou Kayle Dayovou 6:1, 6:3 a dosiahla svoj najväčší úspech na turnajoch tzv. veľkej štvorky. O štvrťfinále zabojuje v pondelok proti ďalšej hráčke zo Spojených štátov - Coco Gauffovej Dvadsaťosemročná rodáčka z Košíc po postupe medzi šestnásť najlepších hráčok povedala, že ho vníma ako životný úspech.„Ešte si to poriadne ani neuvedomujem. Som šťastná, že sa mi to podarilo pred zrakom mojich rodičov a že ma povzbudzovalo mnoho Slovákov. Ďakujem pánovi trénerovi Simonovi, ktorý je v Paríži so mnou, takýto výsledok so mnou ešte nezažil. Už dlhšie ma podporuje a pomáha mi, je super, že sa nám to podarilo. Som vďačná aj juniorkám Niki Daubnerovej a Ninke Vargovej, že ma prišli povzbudiť," poznamenala Schmiedlová podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).V treťom kole niektorého z grandslamových turnajov sa Schmiedlová predstavila po štvrtý raz, premiérovo však túto účasť pretavila na prienik ďalej.„Išla som do zápasu s tým, že nemám čo stratiť, už tretie kolo bolo super. Nechcela som sa však uspokojiť, chcela som dosiahnuť niečo viac. Vedela som, že súperka má menej skúseností s veľkými duelmi. Zároveň som nechcela veľmi myslieť na to, o čo hrám, aby som na seba nevyvíjala ešte väčší tlak a nezačala kaziť. Snažila som sa hrať svoju hru, ísť do toho agresívne a nekaziť. Som rada, že som veľmi nezaváhala a vyšlo to," zhodnotila dianie na kurte.Schmiedlová tvrdí, že turnaj Roland Garros má osobne veľmi rada a možno i preto sa jej životný úspech podaril práve pod Eiffelovkou. Už sa nevie dočkať osemfinálového stretnutia a napriek tomu, že Gauffová bude náročná súperka, poškuľuje aj po postupe do štvrťfinále.„Hrá agresívny štýl hry, chodí veľa na sieť, dobre 'servuje'. Na kurte je sebavedomá, bude to určite ťažký zápas aj psychicky. Dám do toho úplne všetko. Skúsim si nepripúšťať, proti komu idem hrať. Budem sa snažiť byť odvážna a užiť si ten zápas na maximum. Keby sa mi podarilo vyhrať, bolo by to úžasné, ale už osemfinálová účasť na 'grandslame' je skvelá, veď sa mi to doteraz ešte nikdy nepodarilo," zakončila Schmiedlová.