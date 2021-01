Schmiedlová postúpila do finále kvalifikácie na Australian Open

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open. V utorok v 2. kole ako nasadená dvadsiatka zdolala Japonku Čihiro Muramacuovú 6:4 a 6:3. V boji o postup do hlavnej súťaže sa stretne so siedmou nasadenou Maďarkou Tímeou Babosovou.





ženy - dvojhra - 2. kolo:

Kvalifikačné súboje Australian Open sa prvýkrát v histórii nehrajú v Austrálii. Pre pandémiu koronavírusu bojujú ženy o miestenky do Melbourne v metropole SAE, muži v katarskej Dauhe.





Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR-20) - Čihiro Muramacuová (Jap.) 6:4, 6:3