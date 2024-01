Schmiedlová si v 1. kole Australian Open zahrala iba 60 minút, od šampiónky US Open dostala aj kanára (video+foto)

Desiata účasť v Melbourne

Set stratených podaní

15.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nebola rovnocennou súperkou Coco Gauffovej v 1. kole dvojhry žien na Australian Open v Melbourne a Američanke za 60 minút hladko podľahla 3:6, 0:6.V druhom sete uhrala 29-ročná Slovenka iba päť fiftínov, jej súperka pri svojom podaní premenila prvý mečbal. Bolo to desiate Schmiedlovej vystúpenie v hlavnej súťaži na Australian Open, štyrikrát sa dostala do 2. kola, ale ani raz do tretieho.„V teple som sa miestami až príliš zadýchala. Škoda, že mi v posledných dvoch-troch dňoch na tréningu nešlo podanie. Mrzí ma to. Podanie bola jediná šanca ako si proti Gauffovej trochu pomôcť," povedala Schmiedlová vo vysielaní Rádia Slovensko.Schmiedlová bola jediná slovenská ženská zástupkyňa vo dvojhre na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny. Jediný mužský zástupca Lukáš Klein sa v 1. kole predstaví v utorok nadránom SEČ proti Kórejčanovi Kwon Soon-woovi.Úradujúca slovenská tenistka roka Schmiedlová v prvom sete až trikrát vzala súperke servis, ale ani raz to nedokázala potvrdiť pri svojom podaní. Od stavu 3:4 už Slovenka neuhrala ani gem.Gauffová po septembrovom triumfe na US Open v New Yorku túži aj po celkovom víťazstve v Austrálii, kde bola zatiaľ najďalej dvakrát v osemfinále. V tomto roku má stopercentnú bilanciu, keďže pred Australian Open sa stala víťazkou turnaja v novozélandskom Aucklande. Svoju zápasovú bilanciu vylepšila na 6:0.„Dobre som returnovala a ku koncu zápasu som našla rytmus aj na podaní. Schmiedlová nie je jednoduchá súperka. Som však spokojná s tým, ako som dokázala udržať svoje emócie. Keď som v prvom sete trochu znervóznela, vravela som si, že je to v pohode, že z toho musím mať zábavu," vravela Gauffová po zápase.