Schmiedlová zdolala Watsonovú, Slovensko sa v zápase Fed Cupu ujalo vedenia nad Britániou

Schmiedlová vyrovnala bilanciu

Duel ukončila nevynútená chyba



Pohár federácie 2020



stretnutie Svetovej skupiny o postup na finálový turnaj v Budapešti



SLOVENSKO - VEĽKÁ BRITÁNIA 1:0 po piatkovej I. dvojhre

7. - 8. februára v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTC



Piatok - dvojhra:

Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3 za 91 minút



Zostávajúci piatkový program:

Viktória Kužmová - Harriet Dartová (18.00)



Sobota (postupne dve dvojhry a štvorhra od 16.00 h):

Viktória Kužmová - Heather Watsonová

Anna Karolína Schmiedlová - Harriet Dartová

Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emmma Raducanuová



7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko vedie v zápase Svetovej skupiny tenisového Pohára federácie o postup na finálový turnaj 2020 do Budapešti po úvodnej piatkovej dvojhre nad Veľkou Britániou 1:0. Zaslúžila sa o to Anna Karolína Schmiedlová, ktorá zdolala tímovú jednotku súpera Heather Watsonovú 6:2, 6:3.Rodáčka z Košíc vyrovnala svoju singlovú bilanciu v reprezentácii na deväť víťazstiev a deväť prehier. V celom zápase iba raz prišla o svoje podanie a predviedla jeden z najlepších výkonov v tejto sezóne. "Ani neviem slovami opísať, akú mám z tohto triumfu radosť," zneli jej prvé slová po triumfe.Začiatok zápasu bol veľmi vyrovnaný. Úvodné štyri gemy trvali takmer pol hodinu a hneď tri sa museli rozhodovať až po zhode. Schmiedlová sa najmä vďaka chybám súperky dostala do vedenia 2:0, ale následne o svoj náskok prišla. Watsonová premenila v poradí šiesty brejkbal a vyrovnala skóre na 2:2.Britka však nevyužila "momentum" a pokračovala v nevýraznom výkone. Svedčí o tom jej 27 nevynútených chýb v prvom sete. Za stavu 5:2 podávala Schmiedlová na víťazstvo v úvodnom dejstve a hoci musela čeliť jednému brejkbalu súperky, napokon to dotiahla do víťazného konca.Aj do druhého setu lepšie vstúpila slovenská zverenka Petra Hubera. Veľmi rýchlo viedla 2:0 a pri podaní súperky mala k dispozícii brejkbal. Ten však nevyužila a Watsonová napokon zastavila sériu prehraných gemov.V ďalšom priebehu setu si obe hráčky držali svoje podania, až do stavu 5:3 z pohľadu slovenskej hráčky. Potom Watsonová podávala na udržanie sa v zápase, no tento tlak neuniesla. Celé stretnutie ukončila po 91 minútach nevynútenou chybou z forhendovej strany.Zveľadiť náskok slovenského tímu môže Viktória Kužmová, ktorá v druhej piatkovej dvojhre nastúpi proti 23-ročnej Harriet Dartovej. Doposiaľ sa stretli v jedinom vzájomnom súboji, v roku 2016 vyhrala Kužmová na turnaji ITF v tureckej Antalyi 6:0, 6:4.Aktuálne 65. hráčka sveta absolvuje v Pohári federácie šiesty singlový duel (doterajšia bilancia 4-1, pozn.), pričom jej súperka bude v tomto smere debutovať.