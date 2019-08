Schneider Electric predstavil najpresnejší merač elektriny na trhu

Platforma EcoStruxure

5.8.2019 (Webnoviny.sk) - Schneider Electric v Prahe predstavil aktuálne novinky zo svojho portfólia pre manažment energií a priemyselnú automatizáciu. Išlo o historicky prvý spoločný stredoeurópsky inovačný summit, ktorý v rámci svetového turné po Atlante, Paríži, Singapure, Soule, Tokiu a Sydney zavítal v máji do českej metropoly.Schneider Electric každý rok investuje do inovácií päť percent zo svojho globálneho obratu, čo je približne jedna miliarda eur. "S trochou nadsádzky môžem povedať, že na inovačných summitoch sa stretávame s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi preto, aby sme pomohli zachrániť našu planétu. Keďže nechceme stáť mimo globálnych trendov, v rámci IoT platformy EcoStruxure vyvíjame technológie, ktoré reagujú na naliehavé problémy dneška i blízkej budúcnosti," hovorí generálny riaditeľ Schneider Electric SK Jaroslav Uhlík. Mnohé z predstavených noviniek už sú dostupné, resp. čoskoro budú dostupné aj na tuzemskom trhu.Podľa štúdie Bloomberg New Energy Finance bude potrebné na globálnej úrovni do roku 2040 zdvojnásobiť kapacity elektrizačných sietí, pričom až 80 percent tohto navýšenia bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. Do roku 2025 má byť k internetu pripojených desaťkrát viac zariadení, než je ľudí na Zemi, pričom rast dátového toku sa bude medziročne zvyšovať o 25 percent. Európsky inštitút pre telekomunikačné normy odhaduje, že do roku 2035 vďaka digitalizácii a automatizácii výroby vzrastie svetová produktivita o 40 percent. To prinesie veľké zmeny v súčasných obchodných modeloch, ako aj v každodennom živote.Schneider Electric pred päťdesiatimi rokmi ako prvý na svete začal presadzovať vo výrobnom procese inteligenciu. Pred dvoma desaťročiami priniesol do fabrík otvorený prenosový protokol Ethernet. V súčasnosti sa cez platformu EcoStruxure snaží naskočiť na vlnu internetu vecí, ktorý sa stáva určujúcim faktorom konkurencieschopnosti. EcoStruxure predstavuje spôsob, ako na maximum využiť prevádzkové dáta na zvýšenie efektivity výroby a zníženie spotreby energie. "Dnes je možné pripojiť prakticky všetko. Zbierajte dáta na všetkých úrovniach, analyzujte ich a zlepšujte procesy," radí J. Uhlík.EcoStruxure je interoperabilná platforma, ktorá umožňuje zbierať a vyhodnocovať prevádzkové dáta, na čo využíva jednak aktívne prvky v rozvodnej elektrickej sieti, ale aj snímače pripojené pomocou internetu vecí. "Je to najkomplexnejší ekosystém pre riadenie digitalizácie na trhu," tvrdí viceprezident divízie Machine Solutions spoločnosti Schneider Electric Ali Haj Fraj. EcoStruxure tvoria tri vrstvy – pripojiteľné zariadenia, softvérové aplikácie pre manažment energií a cloudové služby vyhodnocujúce aktuálny stav sledovaných zariadení a ponúkajúce nápravné opatrenia. Platforma ponúka šesť ucelených balíkov riešení, ktoré pokrývajú všetky segmenty trhu, a to energetiku, budovy, dátové centrá, stroje, výrobné podniky a rozvodné siete."Naším zámerom je postupne rozširovať ponuku hotových riešení, ktoré sa budú len v detailoch prispôsobovať konkrétnemu zákazníkovi. Pôjde o komplexné plug-and-play riešenia založené na štandardnej, otvorenej architektúre, čo urýchli ich implementáciu a zníži obstarávacie náklady," vysvetľuje riaditeľ Schneider Electric pre vývoj EcoStruxure Power Asrar Mufti. Súčasťou hotových riešení budú aj kompatibilné riadiace a analytické softvérové aplikácie a inteligentné koncové zariadenia z portfólia koncernu. Návštevníci inovačného summitu sa mohli oboznámiť s praktickými ukážkami týchto riešení v rámci Innovation Hubu.Jedným z najväčších lákadiel bol nový modelový rad panelových meracích prístrojov PowerLogic ION9000, ktorý slúži na analýzu a monitorovanie parametrov energie v elektrických inštaláciách. "Novinka sa vyznačuje triedou presnosti merania 0,1S, čo nedokáže žiaden obdobný konkurenčný výrobok," hovorí vedúci školiaceho centra Schneider Electric CZ Rudolf Princ. Umožňuje podrobne merať všetky elektrické veličiny s vysokou presnosťou a citlivosťou a sledovať nastavené hodnoty, pričom cez ethernet sa dá prepojiť na analytické aplikácie z EcoStruxure Power a namerané veličiny vyhodnocovať. Vďaka vysokej presnosti merania sa hodí najmä do priemyselných aplikácií, mestskej infraštruktúry, dátových centier, zdravotníckych zariadení, ale uplatnenie nájde aj pri riadení energetiky budov. Napríklad v dátových centrách, kde hodina výpadku energie môže stáť milión aj viac dolárov, sú merače PowerLogic ION9000 schopné veľmi rýchlo lokalizovať poruchy, predpovedať potrebu údržby a monitorovať prebiehajúce operácie.K podobnému účelu slúžia aj miniatúrne bezdrôtové meracie snímače PowerTag, ktoré v reálnom čase merajú spotrebu a sledujú parametre elektrických zariadení priamo na istiacom prístroji, takže bez nákladných úprav v rozvádzači je ich možné nasadiť aj v starších alebo pamiatkovo chránených budovách. Dajú sa totiž dodatočne nainštalovať aj do elektrickej infraštruktúry, kde sa energetický manažment pôvodne neuplatňoval. Ide o najmenšie bezdrôtové snímače pre meranie spotreby elektriny na trhu, vďaka čomu sa ľahko inštalujú aj v existujúcich rozvádzačoch, čiže bez potreby rozširovania rozvodných a poistkových skriniek alebo ťahania dodatočnej kabeláže. Dokážu merať nielen spotrebu, ale aj prúdy, výkon a napätie, na základe čoho sú schopné poskytovať okamžité informácie o anomáliách a pri výpadku vyslať výstrahu na e-mail. Nemerané hodnoty je možné archivovať a spätne dohľadávať ich históriu.Do kategórie špičkových elektrických komponentov patrí aj nová séria vzduchových výkonových ističov MasterPact MTZ, ktoré sú ako prvé na trhu schopné pracovať v prúdovom rozsahu 630 až 6 300 ampérov v triede presnosti merania 1. "Spoľahlivo fungujú aj v náročných klimatických podmienkach, pri teplotách až do 55 stupňov Celzia, na čo naša konkurencia momentálne nemá odpoveď," tvrdí R. Princ. Chránia elektrické systémy pred poškodením spôsobeným preťažením, skratom a zemnými poruchami. Nový rad navyše ponúka pokročilé digitálne a komunikačné nástroje, ktoré umožňujú prepojiť elektrické rozvádzače s akýmkoľvek systémom pre správu napájania. Ako hlavný prostriedok na monitorovanie a ovládanie ističov môže poslúžiť i smartfón, kde po nainštalovaní aplikácie pre Masterpact MTZ, možete tento pomocou telefonu ovládať, nastavovať a monitorovať jeho stav. Najväčšiu flexibilitu riadenia dosahuje v rámci platformy EcoStruxure Power.Zaujímavé novinky sa udiali aj v oblasti vysokonapäťových ochrán, ktoré sa vyznačujú novým grafickým rozhraním, tzv. Human Machine Interface. Napríklad jednoboxové bezpečnostné snímače Easergy MiCOM P139 získali nový plnofarebný LCD displej s ovládaním pozícií až pre desať zariadení. Operátori môžu intuitívnejšie ovládať elektrické siete, keďže všetky dôležité informácie odčítajú z displeja priamo na mieste a nemusia kontaktovať dispečing. Vďaka farebným prvkom majú okamžitý prehľad o tom, ktorá časť vysokonapäťového vedenia je pod napätím a ktorá nie, aké sú teploty na jednotlivých fázach a podobne, čo v konečnom dôsledku prispieva k redukcii výpadkov.K inováciám, ktoré pútali pozornosť návštevníkov inovačného summitu, patrila aj netradičná koncepcia chladiacej jednotky ACCS1009 pre racky s modulárnou šírkou len 300 milimetrov a výkonom 30 kilowattov, ktorá svojimi parametrami patrí k absolútnej svetovej špičke, či nová koncepcia tepelných regulátorov Climasys CC pre prašné priemyselné prostredia, ktoré umožňujú pomocou infračervených lúčov detegovať úroveň znečistenia filtra na ventilátore rozvádzača a predikovať potrebu jeho výmeny, aby sa predišlo kritickému poklesu chladiaceho výkonu. "Za zmienku určite stojí tiež kompaktný záložný zdroj napájania Galaxy VS, ktorý sa vyznačuje mimoriadne rýchlym dobíjaním batérií a veľkým počtom nabíjacích cyklov. Zásluhou patentovanej technológie dosahuje v ekonomickom režime až 99-percentnú účinnosť, čím oproti štandardnému režimu ponúka o dve tretiny vyššiu úsporu energie," dodáva R. Princ.Na svoje si prišli aj prívrženci rozšírenej reality, pre ktorých si Schneider Electric pripravil ukážku aplikácie Augmented Reality Advisor, ktorá pomocou kamery v smartfóne alebo laptope dokáže za využitia QR kódu rozpoznať typ stroja či iného zariadenia, zobraziť na displeji jeho technické parametre a prekryť ich virtuálnymi objektmi a aktuálnymi prevádzkovými údajmi, ako je napríklad množstvo vyrobených výrobkov, podiel nepodarkov, počet pracovných cyklov alebo uskutočnené a plánované servisné zásahy. Augmented Reality Advisor spadá do koncepcie EcoStruxure Machine. Operátori a technici majú všetky informácie okamžite k dispozícii na jednom mieste, či už sa zaujímajú o technickú dokumentáciu, vyťaženie stroja alebo plán výroby. Ako upozorňuje R. Princ, existuje aj inteligentnejší variant tejto aplikácie, ktorý rozpoznáva stroj nie podľa QR kódu, ale podľa tvaru.